上千網購者身分遭駭 南加5亞裔嫌犯被捕

警方在公寓內找到200個來自同一公司的包裹，分別寄給不同的收件人。（范杜拉縣警方）

南加范杜拉縣（Ventura County）日前破獲一起網購詐騙案件，1600多名網上購物者的個人資料遭到黑客攻擊，涉案人是5名亞裔 ，他們盜取消費者身分後下單購物，並將商品統一寄到當地一間公寓。

范杜拉縣穆爾帕克市（Moorpark）警方發現該案件涉及全美各地1600多名受害者。當局日前以身分盜竊罪、共謀犯罪的罪名逮捕5名嫌犯。嫌疑人身分已被確認為Quan Quoc Vo、Quoc Thai Vo、Thi Diem Chau、Dinh Thi Chau和Xu Phong Vo，他們都是穆爾帕克當地居民，從姓氏來看這些人都是越南 裔。

穆爾帕克市警方2024年1月接獲報案，稱位於Spring Road 600號街區的一間公寓，有人購買眾多可疑商品運送到此處。大量包裹都是從網上一家公司寄到這裡，附近居民對此表示懷疑。

警方向公寓發出搜查令，找到約200個來自同一家公司的包裹，進一步調查顯示，這些包裹的眾多收件人都不住在這裡，與這間公寓毫無關係。調查人員聯繫其中幾名收件人，確認他們並沒有授權將網上購買的商品，寄到穆爾帕克的公寓。經過深入細緻的工作，當局確定在這起案件中，共有1600名受害者的網上帳戶被盜。

穆爾帕克警方最終鎖定，與該公寓相關並涉嫌參與詐騙活動的5名嫌犯，隨後對他們實施逮捕。關於嫌犯如何盜取身分訊息，又是如何具體實施詐騙活動，警方尚沒有公佈更多細節。5名嫌犯有男有女，年齡分別為28歲至53歲之間，被關在范杜拉縣監獄 ，等待出庭。

當局提醒，網購越來越普遍地成為人們的生活方式，民眾應時刻注意保護自己的身分資料訊息，經常查看銀行賬戶，發現任何可疑之處立即報告相關部門，避免給不法之徒有可乘之 機。范杜拉縣滅罪組織為提供此類犯罪信息、並幫助逮捕嫌犯的舉報者支付高達1000元獎勵，民眾可以匿名提供信息，請致電 800-222-TIPS (8477) 聯繫滅罪熱線。