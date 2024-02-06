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拜登總統致電洛杉磯 聯邦支援抗災救難

記者丁曙／即時報導
洛杉磯市長貝斯（中）針對歷史性風暴災情向拜登總統通話求助。（市長辦公室）
洛杉磯市長貝斯（中）針對歷史性風暴災情向拜登總統通話求助。（市長辦公室）

總統喬·拜登（President Joe Biden）5 日晚間針對歷史性風暴的災情向洛杉磯發表講話，承諾聯邦向洛市提供支持，市長貝斯（Karen Bass）和市領導人繼續敦促洛杉磯人保持安全並隨時了解情況。

影音：市長辦公室；後製：記者丁曙

在當晚公開的新聞發布會，貝斯市長致電拜登總統說：我請問總統是否願意向洛杉磯民眾傳達訊息，總統先生，如果您能說幾句話，我相信洛杉磯人會很受鼓舞和增強信心…

拜登總統說，首先，我認為你們那裡正在經歷一場地獄般的行動，我想一場災難性的山洪爆發仍在進行中。我剛剛和紐森州長（Governor Newsom）通了電話。我們正在密切合作，國家已經動員起來，提供你所需要的資源。如果您還需要我們提供更多資源，請聯繫我的聯邦緊急管理署（FEMA）署長Deanne Criswell 以及第 9 管理區主任 Bob Fenton。聯邦緊急管理局在加州範圍內擁有訓練有素的人員、州緊急行動中心和資源。只要你們提出請求，我們就會在路上立即提供協助。有任何需求請告訴我，這就是我打電話的原因。

貝斯市長說，好的，非常感謝您，總統先生！

以下是截至 2 月 5 日 4:15pm災情報告：

已發生307 土石流，35宗因土石流及斜坡崩塌而需要檢查的建築物事故，5 座建築物已被標記為紅色（禁止進入），7 棟建築物貼有黃色標籤（僅限物資儲存）。

疏散：La Tuna Canyon Road 的疏散令仍然有效，大致位於北邊的 Horse Haven St.、東邊的 Martindale Ave.、南邊的 Penrose St. 和西邊的 Ledge Ave. 範圍內。由於 2022 年發生的土地火災留下的燒痕，該地區發生嚴重洪水、泥石流和泥沙流的風險增加。

洛杉磯市政府救災應對措施的最新資訊：

洪水：洛杉磯消防局（LAFD）增派了快速水上救援、社區緊急應變(CERT)、城市搜救、後勤人員、拖拉機公司、直升機飛行員、指揮人員和9-1-1 調度員等隊伍，以協助已經執勤的1000 名消防員。LAFD 將繼續維持增強的資源部署，直到風暴過去。

泥漿和碎片流：市政府機構正在對大量有關泥石流和泥石流的報告做出回應，特別是在日落大道（Sunset Blvd）以北和穆赫蘭道（Mulholland Drive）以南的峽谷公路沿線。建議通勤者避免在峽谷道路上行駛。

洛杉磯市府工程局出動大型鏟車清除公路泥石流。（市長辦公室）
洛杉磯市府工程局出動大型鏟車清除公路泥石流。（市長辦公室）

洛杉磯 拜登 洪水

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