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南加風暴 道路變河流 居民街頭衝浪、划船找樂

記者邵敏/即時報導
范杜拉縣一些道路變河流，衝浪者冒險走上街頭。（CBS）
范杜拉縣一些道路變河流，衝浪者冒險走上街頭。（CBS）

南加地區傾盆大雨，將一些道路變成川流不息的河流。范杜拉縣（Ventura）的衝浪者冒險走上街頭，他們用皮卡車拉著衝浪板，在大街小巷穿梭。還有人水面上划船找樂。當局警告，這樣的行為非常危險。

（視頻來源：CBS／記者邵敏後製）

一段畫面顯示，4日（周日）下午，范杜拉縣持續大雨，路面已經變成規模不小的河流，一名年輕的衝浪者全副武裝走上街頭，他藉助皮卡車的拉拽，腳踩衝浪板穿過城市的住宅街道。皮卡車後座有一名攝影者，記錄衝浪者的瘋狂行為。車輛在街面上駕駛，一旁水花四濺，衝浪者緊跟其後，不時表演各種炫技，場面非常壯觀。

這段畫面發生在范杜拉縣Channel路e和Arbor大道的交匯處，由於暴風雨給當地帶來嚴重內澇，災情較重的街道已被封閉。衝浪者在進行冒險活動時，街兩旁還停靠著許多居民的車輛。

一名衝浪者表示，大暴雨期間，路面經常出現大量積水，但並不總是如此。他認為，當街道被雨水淹沒時，在上面衝浪很有趣。還有找樂子的居民，在水面上劃著皮艇。從畫面中看，坐在皮艇前面的是一名小男孩，身後的划船者是他的哥哥。

當地官員警告，居民不要進行沖浪等冒險活動，因為極其危險，尤其是在住宅區的街道上，一不小心可能會發生衝撞，危害自己和他人的生命安全。

衝浪者被皮卡車拉著穿過居民區的大街小巷。（CBS）
衝浪者被皮卡車拉著穿過居民區的大街小巷。（CBS）
南加街道變河流，居民在水面上劃皮艇。（CBS）
南加街道變河流，居民在水面上劃皮艇。（CBS）

暴雨 南加

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