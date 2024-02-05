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南加創紀錄暴雨 多地山體滑坡 居民房被摧毀

洛杉磯訊
泥石流淹沒汽車。（ktla)
泥石流淹沒汽車。（ktla)

襲擊南加的冬季風暴，不僅帶來創紀錄的雨量，還在多地引發山體滑坡，造成居民財產損失，甚至有居民的房屋「幾乎被摧毀」。

截至5日，南加許多地方的降雨量，打破此前記錄。例如洛杉磯市中心的降雨量已達到4.1吋，打破1927年創造的2.55吋最高降雨量記錄。洛杉磯縣Bel Air、Woodland Hills及Stunt Ranch等地的降雨量，達到驚人的11吋。

受創紀錄雨量影響，多地發生山體滑坡。聖塔蒙尼卡（Santa Monica）山脈地區的社區Beverly Glen 4日發生山體滑坡，Beverly Glen大道和Caribou路附近的居民，在半夜聽到巨大的隆隆聲後，被緊急疏散。5日清晨，岩石碎片完全覆蓋Caribou Lane ，幾乎摧毀一處房屋，並對其他幾處房屋造成嚴重破壞。房子內只剩下岩石、膠合板和其他泥濘的碎片，一架鋼琴被泥石流沖出家門，倒在街上。

不幸中的萬幸，泥石流發生時，這棟待售住宅無人居住。而山體滑坡造成的巨大聲響，讓居民還以為周圍發生爆炸。附近居民Travis Longcore說：「我們聽到一聲非常響亮的隆隆聲，以為有東西爆炸了，其實是由泥石流導致的房屋倒塌，被破壞的的房屋在路上移動，撞到另一棟房子，進而壓碎我家旁邊的一個車庫」。Longcore補充，泥石流還切斷煤氣管道，天然氣的味道四處瀰漫。

在洛杉磯市鮑爾溫山（Baldwin Hills），一戶居民的家也因為泥石流嚴重受損。居民Dion Peronneau表示，5日凌晨4時左右，她被一陣爆裂聲吵醒。當她向外看時，發現一棵樹倒塌，一堵泥牆滑向她的房屋。Peronneau說，「我們把椅子放起來，想要阻止泥漿打碎玻璃。接下來我們看到的是整個滑動門都被泥石流沖倒了」。

在接下來的幾個小時裡，佩羅諾只能無助地看著泥漿淹沒她的後院露台，並最終衝破臥室窗戶。她在等待保險公司上門時說，「消防部門說需要撤離」。Peronneau的家是4日以來襲擊南加州的大氣河流風暴的首批受害者之一。截至5日上午，鮑爾溫山地區降雨量已達6吋以上，目前該地區持續降雨中。

此外，環球影城（Studio City）地區也發生泥石流，南加州各地普遍出現局部街道洪澇。據國家氣象局稱，洛杉磯都會區的大部分地區、范杜拉縣（Ventura County）、河濱縣（Riverside County）和聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）的山區都發布洪水監視和警告，這些地區的降雨量可能高達14吋。

泥石流導致居民家中遭到嚴重損壞。（ktla)
泥石流導致居民家中遭到嚴重損壞。（ktla)

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