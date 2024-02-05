加州暴風雨奇景 白色泡沫漫天飛

「鳳梨急流」（Pineapple Express）襲擊加州，不僅帶來暴雨和狂風，還有漫天的白色泡沫。（視頻截圖）

「鳳梨急流」（Pineapple Express）襲擊加州 ，不僅帶來暴雨和狂風，還有漫天的白色泡沫。4日下午，加州海濱城市聖他克魯茲 市（Santa Cruz）居民，目睹難得一見的奇特景象。

視頻來源：目擊者提供、TikTok 記者趙健/後製

當地居民拍攝影片顯示，聖他克魯茲碼頭的街道白茫茫一片，乍看之下宛如被大雪覆蓋。然而，仔細觀察後就會發現，這些白色漂浮物其實是來自海面的泡沫——強風將大量的「海洋泡沫」（Seafoam）（當風速足夠大時，海水中的氣泡和有機物會被強風攪拌，形成泡沫。）吹入城市，覆蓋街道、建築物、汽車和樹枝。

國家氣象局已於4日針對該地區發布大風和高海浪警報。州長紐森（Gavin Newsom）也已宣布加州八個縣進入緊急狀態。他指出，這次風暴相當嚴重與致命，呼籲民眾注意當地機構發布的緊急命令與警報。

此次二度襲擊加州的「鳳梨急流」，是一種極端大氣現象，通常形成於夏威夷附近的太平洋上。 「鳳梨急流」由強烈的高速氣流帶動，將暖濕的空氣和豐富的水汽從太平洋熱帶地區迅速運送到北美洲西岸一帶。 這種氣候模式會引發連續的強降雨或暴雪事件，進而引發洪水 和土石流等自然災害。

氣象專家表示，目前狀況相當極端，預計加州約94%的人口將面臨洪水威脅。此外，根據電力供應資訊網站PowerOutage.us的數據，截至5日發稿，惡劣的天氣系統切斷了42萬2298戶家庭和企業用電。其中，停電範圍最大的電力公司是太平洋瓦電(PG&E)，超過26萬1000名用戶斷電。這家公司目前已啟動緊急行動以應對極端天氣。