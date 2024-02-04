旅遊冒險展 台灣展館360度營銷台灣

台灣美食多多。（記者張宏／攝影）

全美最大的洛杉磯 旅遊暨冒險展又來囉！台灣形象館於2月3日至4日在洛杉磯會展中心（Los Angeles Convention Center）360度營銷台灣。今年以「Show Me Taiwan」為主題，現場搭配台灣美食展示、波霸奶茶限量試飲、360度VR影片、文化體驗等活動，展館以環保素材呈現永續旅遊概念，並融合客家、原民、數位以及美食等元素，展現台灣旅遊新風貌。

（影音來源：記者張宏）

台灣形象館向來為洛杉磯旅遊暨冒險展高人氣展館，台灣觀光 局駐洛杉磯辦事處開幕當天邀請廣受民眾喜愛的電音三太子演出，2023美國亞裔小姐皇后張芳瑜擔任展館觀光大使。

展攤期間結合洛杉磯在地台灣青創品牌Latea Bubble Tea Lounge，在現場每日限量提供堅持傳統台灣阿嬤口味的超人氣波霸奶茶試飲活動。觀光局今年也針對數位和永續等主題，特別以環保素材搭建台灣形象館，並推出360度VR影片體驗和最受歡迎的彈珠台遊戲，並歡迎現場民眾參與代表客家文化的「紙傘彩繪」以及代表原住民族文化的「排灣族琉璃串珠」等活動，感受台灣多元特色及文化魅力。

在美修習西餐廚藝與餐飲管理，曾任美國加州 米其林餐廳廚師的旅美網紅Choyce郭宜亭現場進行美食講座，同時搭配致力於分享台灣好口味的iTaiwan Foods於現場展示一系列台灣經典美食，如林聰明砂鍋魚頭和微熱山丘鳳梨酥等。郭宜亭表示，台灣有很多美食，希望主流民眾來台灣感受最道地的風土人情。

台灣觀光局駐洛杉磯辦事處主任林宜錚表示，台灣有豐富文化體驗，各式美食小吃或是米其林星級餐廳更能讓人回味無窮，2023年美國到訪台灣遊客約有50萬人，已接近疫前水準，另搭配美國西岸地區飛往台北班次陸續增加，及針對國外旅客持續提供「遊台灣金福氣新台幣5000元旅遊消費金抽獎活動」、「高鐵車票買一送一」以及「Taiwan Pass」等多項旅遊優惠措施，預期將帶動更多美國旅客前往台灣旅遊。

林宜錚表示，2月中下旬即進入農曆新年及元宵燈會假期，今年台灣燈會即將於2月24日於台南舉行，適逢台南建城400年活動，並以「龍來台灣」作為燈會主題，也是歡迎國際旅客都來台灣的意思，也藉此旅展邀請大洛杉磯地區的民眾一起到台灣旅遊，感受台灣獨特的旅遊魅力。