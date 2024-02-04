洛縣華人聚居城市藏匿大量毒品 海外毒梟一條龍操縱

阿罕布拉市多處，被發現藏匿大量毒品。（美國司法部）

洛杉磯縣華人聚居城市阿罕布拉 （Alhambra）的多間倉庫，被發現藏匿大量可卡因（cocaine）毒品 。嫌犯是一名加拿大 籍男子，他化名租用倉庫、操縱數千磅毒品並最終運往加拿大，日前被判處72個月的監禁。

美國司法部消息，嫌犯Sam Nang Bou，41歲，來自加拿大亞伯達省首府愛德蒙頓市（Edmonton），因藏匿販賣大量毒品，被美國地區法官Percy Anderson判處6年有期徒刑。

司法部指出，毒梟Bou在阿罕布拉市經營兩間藏匿處，他儲存和準備大量毒品，以便分發並最終出口到加拿大。2022年6月28日，Bou從阿罕布拉的一處藏匿地，將約104.6公斤（230.6磅）可卡因，運送到聖伯納汀諾縣赫斯皮利亞（Hesperia）的一處地點。大量毒品存放在赫斯皮里亞期間，Bou將四個裝有可卡因的盒子交給一名卡車司機，以便出口到加拿大。

根據法庭文件，2021年9月至2022年9月期間，嫌犯Bou還參與另外8起大量毒品交易，總共分銷約341公斤（752磅）可卡因、約729.7公斤（1608.7磅）甲基安非他命（methamphetamine，即冰毒） 。

2022年9月，毒梟Bou擁有一輛道奇商務車（Dodge Caravan），該車有兩個隱藏的隔間，他用這些隔間儲存大量毒品。同時，Bou也控制阿罕布拉市的一個秘密倉庫，使用化名租用這個場所，將裝運毒品的商務車鎖在倉庫內。據悉，道奇商務車的兩個隱藏隔間內，藏著約47.3公斤（104.3磅）的可卡因、以及325克甲基安非他命。

此外，在阿罕布拉市的一間儲藏室，Bou擁有儲物桶、數十卷膠帶、許多行李袋和箱子、真空密封袋、熱封機、乾燥紙盒、稱重計和點鈔機；他還擁有大量用於清潔毒品的化學品、工作服、各種手套、許多碗和容器、口罩、呼吸器，規模龐大，一條龍作業。毒梟Bou於2022年12月承認分銷毒品罪名，並於日前被判刑。