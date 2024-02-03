跨州搭伙運車省錢省時 華人精打細算 還能裝行李

汽車在較為空曠的路面拖上運輸車，方便司機操作。（記者楊青/攝影）

「當兒子跟我說他想將車子運去學校時，我的第一反應是，你瘋了嗎？」格蘭杜拉華人 母親李太太說，沒想到，車子最後還是通過運輸服務的方式，在十天後從西岸的家，運到了最東北地區兒子的校園。

李太太兒子的同學目前就讀新罕布夏（New Hampshire）一所藤校三年級，距離畢業雖然還有一年多，但各種實習和工作面試已陸續開始，所以李太太覺得孩子希望有一輛汽車合情合理。但問題是，橫跨整個美國，寒假時間又短，而且到處天寒地凍，怎麼開過去？

「如果我把車子開過去，從洛杉磯 到新罕布夏2925英里，不眠不休43小時，即便每天開8小時，起碼也要6天左右」，這位同學跟父母算了一筆帳，路上6天住宿600元，油錢400元肯定不止，還有每天的飲食，整個花銷肯定超過四位數，這還不算路上花費的時間。最後這位同學跟父母說出了自己的市場調查結果：花1000元，將汽車運過去。

李太太表示，運費1000元，聽起來是相當大的數字，但一對比人開車過去的時間和花銷，這個數字就真的不算什麼了。

打電話到運車公司，提供了起止地點，辦好了各種文件手續，前後半個多小時。運輸公司說，三天後到約定地點，取車交接地點要在較為空曠的大路上，以便司機有空間將汽車放到大拖車上。在此期間，這位同學已提前飛回學校上學，家人則將汽車內部東西清理乾净，將汽車外部前後拍照，確保汽車到達目的地後不會有損傷。

拖車司機果然如約如時出現在約好的66號公路。拖車司機提前一天就打來電話，告知達到時間，在距離半小時時，李太太再次接到電話，服務相當周全。見了面，一位壯碩且有點口音的小夥子司機在拿汽車鑰匙前，先仔細檢查汽車的外部狀況，一點擦痕也拍照留檔，填好了滿滿的一張表格。

司機說，他這一趟從西岸到東岸共運九輛汽車，最遠的就是新罕布夏，看天氣情況，大約走7到10天。他說，自己並不是一一將汽車送到客戶手中，而是將汽車運到汽車中心，比如新罕布夏的大學生離城市較遠，所以汽車先到麻薩諸塞州的匯集中心，再分送到學校。

司機的大型開放式拖車上，在這位同學的汽車上車前，已裝了六輛汽車，從奔馳到現代，從豐田 到福特，各種均有。司機說，開放式運車是最多的，經濟實惠；還有封閉式運輸的，車子裝在封閉的車廂裏，通常都是名貴的汽車，當然價格也高很多。

李太太表示，這次運車她才知道，運輸汽車允許有100磅的行李放在車裡隨行，所以大件的東西，飛機不便托運的，很方便隨車一起走。重量限為100磅，但拖車司機根本不開車檢查。