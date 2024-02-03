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洛僑界急難救助會講座 反詐騙抗地震

記者王若然／艾爾蒙地市即時報導
洛杉磯僑界急難救助協會與南加州僑界社團聯合舉辦社區安全講座。（記者王若然／攝影）
洛杉磯僑界急難救助協會與南加州僑界社團聯合舉辦社區安全講座。（記者王若然／攝影）

洛杉磯僑界急難救助協會3日下午舉辦了精彩的「社區安全 - 如何防範地震及如何預防詐騙/網路犯罪」講座，特別邀請業內專家為民眾帶來有趣又有實用價值的內容。現場有近百名聽眾，眾多民選官員和社區領袖都來捧場。

當天的活動在洛杉磯華僑文教中心舉辦，邀請了洛杉磯縣警局詐騙及犯罪組警官Rodney Cutierrez以及警探Aily Baldwin，為民眾講述常見的詐騙類型並分享了實際案例。慈濟基金會社會教育推廣專員刑敏為大家講解了如何應對大地震，以及地震來臨時應該怎麼做的專業知識。

其中警探Aily Baldwin用流利的中文為大家講解了常見的詐騙形式，包括比特幣投資，殺豬盤，假裝親朋好友騙錢等。Aily Baldwin特別強調，作為華人一定要勇敢報案，分享自己被騙的經歷。如今詐騙很普遍，不要覺得被騙很丟人。因為在實際案例中，連精明的律師和20幾歲的年輕人都被騙過。

洛杉磯僑界急難救助協會會長劉煥君介紹，協會經常會依民眾需要舉辦講座。這次的講座有兩個主題：一是老年人常遇到的詐騙，二是大地震。她說，專家表示南加州地區一定會遇到大地震，只是時間問題。與其到時候不知道怎麼處理，倒不如提前了解這方面知識，當地震來臨時臨危不亂。當天的活動召集人為副會長楊家淦和李梅如。

洛僑中心主任陳敏永到場參加，他講述了早年在日本大阪任職時遭遇大地震的經歷，鼓勵民眾多了解預防知識，有備無患。他讚揚了洛杉磯僑界急難救助協會的講座，鼓勵多舉辦這樣的講座。

亞凱迪亞（Arcadia）市議員鄭博仁、王愛琳到場支持，並為洛杉磯僑界急難救助協會頒發賀狀。洛縣委員巴格（Kathryn Barger）委託中華會館主席李金生為洛杉磯僑界急難救助協會頒發賀狀。洛杉磯僑界急難救助協會為支持本次活動的社團組織頒發感謝狀。這些組織及個人包括：泛美中華會館執行長張自豪，越棉寮華人團體聯合總會諮詢主委梁永泰，美國越棉寮華人團體代表羅明，華埠服務中心，南加州中國大專院校校友會，加州台灣同鄉聯誼會等。

有近100人參加了當天的講座。（記者王若然／攝影）
有近100人參加了當天的講座。（記者王若然／攝影）
亞凱迪亞（Arcadia）市議員鄭博仁（右一）、王愛琳（左二）到場支持，並為洛杉...
亞凱迪亞（Arcadia）市議員鄭博仁（右一）、王愛琳（左二）到場支持，並為洛杉磯僑界急難救助協會頒發賀狀。（記者王若然／攝影）
洛杉磯僑界急難救助協會會長劉煥君。（記者王若然／攝影）
洛杉磯僑界急難救助協會會長劉煥君。（記者王若然／攝影）
洛杉磯縣警局詐騙及犯罪組警官Rodney Cutierrez（右一）以及警探Ai...
洛杉磯縣警局詐騙及犯罪組警官Rodney Cutierrez（右一）以及警探Aily Baldwin（左一）為民眾講述常見的詐騙類型並分享了實際案例。（記者王若然／攝影）
洛杉磯僑界急難救助協會為支持本次活動的社團組織頒發感謝狀。（記者王若然／攝影）
洛杉磯僑界急難救助協會為支持本次活動的社團組織頒發感謝狀。（記者王若然／攝影）
洛縣委員巴格（Kathryn Barger）委託中華會館主席李金生（左二）為洛杉...
洛縣委員巴格（Kathryn Barger）委託中華會館主席李金生（左二）為洛杉磯僑界急難救助協會頒發賀狀。（記者王若然／攝影）

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