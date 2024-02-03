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冬季風暴威脅 范杜拉縣和聖塔芭芭拉縣發布疏散令

洛杉磯訊
南加州的范杜拉縣和聖塔芭芭拉縣面對冬季風暴已發布疏散令，建立緊急避難所，以防山崩和泥石流的潛在風險。（abc7電視台）
南加州的范杜拉縣和聖塔芭芭拉縣面對冬季風暴已發布疏散令，建立緊急避難所，以防山崩和泥石流的潛在風險。（abc7電視台）

加州范杜拉縣（Ventura）和鄰近的聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara）為應對一場預計會帶來大量降雨的冬季風暴，當地政府已經發布疏散令，政府預估風暴預計將於2月3日（週六）下午開始，持續至4日（週日）上午。

范杜拉縣的疏散警告範圍包括：范杜拉房車度假村（Ventura RV Resort）、福斯特公園/查菲營社區（Community of Foster Park/Camp Chaffee）、老溪路（Old Creek Road），以及卡馬裡奧（Camarillo）縣管轄區的格拉達路（Grada Avenue）和特魯洛路（Truelo Avenue）上的建築。預計這場降雨從週六下午開始，一直持續到週日上午，可能會使該縣大部分地區經歷持續的中到大雨，從而增加了山崩或泥石流的風險。

聖塔芭芭拉縣的疏散警告則包括Thomas、Cave和Alisal burn區周邊的水道沿線地區，及從Stanwood Drive到聖塔芭芭拉市Ninos Drive部分地區附近的Sycamore Creek。

為應對可能的緊急情況，范杜拉學院體育館已被設立為緊急疏散避難所。此外，專家預計這場風暴將會帶來更強的降雨和風速，影響範圍擴及整個南加州。風暴的強度和移動速度的增加，也意味著風暴會持續更長時間，也增加洪水、大雪和強風的風險。

由於即將到來的風暴可能引發山洪、泥石流和山崩，緊急管理小組建議殘疾人士和擁有大型動物的居民立即撤離。除非天氣預測發生重大變化，否則這些疏散警告可能會升級為疏散命令。同時，聖塔芭芭拉聯合學區和聖塔芭芭拉城市學院已宣布週一取消課程。

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