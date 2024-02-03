CEO選舉論壇 6參選人齊轟洛縣檢察長賈斯康

美國華裔民選官員協會3日舉辦洛縣檢察長候選人論壇，邀請正在衝刺3月5日初選的洛縣檢察長選戰六位熱門候選人分享政見，報告選戰最新狀況。（記者楊青/攝影）

美國華裔 民選官員協會（Chinese-American Elected Officials，CEO）3日舉辦洛杉磯 縣地方檢察長候選人論壇，邀請正在衝刺3月5日初選的洛縣檢察長選戰六位熱門候選人分享政見，報告選戰最新狀況。他們表示，雖然來自不同黨派，也是競選對手，但有這麼多人挑戰現任檢察長賈斯康( George Gascon )，説明他真的不適合這個職位應該下台。

當天的論壇在鑽石吧中心舉辦，應邀到場的六位競選人分別是：Nathan Hochman（前洛縣警長李貝卡案辯護律師）、John Mckinney（南加大紀然冰案檢察官）、Jonathan Hatami、Jeff Chemeringsky、Debra Archuleta。六人均有堅強法律背景，在洛杉磯地區、加州 、及聯邦擔任檢察官和法官15至35年。