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CEO選舉論壇 6參選人齊轟洛縣檢察長賈斯康

記者楊青/洛杉磯即時報導
美國華裔民選官員協會3日舉辦洛縣檢察長候選人論壇，邀請正在衝刺3月5日初選的洛縣檢察長選戰六位熱門候選人分享政見，報告選戰最新狀況。（記者楊青/攝影）
美國華裔民選官員協會3日舉辦洛縣檢察長候選人論壇，邀請正在衝刺3月5日初選的洛縣檢察長選戰六位熱門候選人分享政見，報告選戰最新狀況。（記者楊青/攝影）

美國華裔民選官員協會（Chinese-American Elected Officials，CEO）3日舉辦洛杉磯縣地方檢察長候選人論壇，邀請正在衝刺3月5日初選的洛縣檢察長選戰六位熱門候選人分享政見，報告選戰最新狀況。他們表示，雖然來自不同黨派，也是競選對手，但有這麼多人挑戰現任檢察長賈斯康( George Gascon )，説明他真的不適合這個職位應該下台。

當天的論壇在鑽石吧中心舉辦，應邀到場的六位競選人分別是：Nathan Hochman（前洛縣警長李貝卡案辯護律師）、John Mckinney（南加大紀然冰案檢察官）、Jonathan Hatami、Jeff Chemeringsky、Debra Archuleta。六人均有堅強法律背景，在洛杉磯地區、加州、及聯邦擔任檢察官和法官15至35年。

美國華裔民選官員協會召集人張培駿表示，按加州法律規定，民選官員協會不能以組織名義為任何候選人背書，但華裔民選官員協會會員均爲現任或前任的各級民選官員，希望對候選人有零距離的瞭解。民選官員協會表示，3月5日初選，洛杉磯縣檢察長的位置尤其重要，事關每個社區、每個家庭和所有居民的公共安全，民選官員協會也希望拋磚引玉，讓華人選民關注並積極參與該項職位的選舉。

洛縣檢察長競選人Debra Archuleta。（記者楊青/攝影）
洛縣檢察長競選人Debra Archuleta。（記者楊青/攝影）
洛縣檢察長競選人Nathan Hochman。（記者楊青/攝影）
洛縣檢察長競選人Nathan Hochman。（記者楊青/攝影）
洛縣檢察長競選人Maria Ramirez。（記者楊青/攝影）
洛縣檢察長競選人Maria Ramirez。（記者楊青/攝影）
洛縣檢察長競選人Jeff Chemeringsky。（記者楊青/攝影）
洛縣檢察長競選人Jeff Chemeringsky。（記者楊青/攝影）
洛縣檢察長競選人John Mckinney。（記者楊青/攝影）
洛縣檢察長競選人John Mckinney。（記者楊青/攝影）
洛縣檢察長競選人Jonathan Hatami。（記者楊青/攝影）
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