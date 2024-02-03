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南加州4日起迎強降雨 部分地區洪災

洛杉磯訊
下一輪大雨將在4日至6日過境南加州。（國家氣象局）
下一輪大雨將在4日至6日過境南加州。（國家氣象局）

加州地區4日開始將迎來強降雨，本輪降雨預計比前幾次持續時間長、降雨量更大，可能造成部分地區洪澇災害。

國家氣象局（National Weather Service）建議民眾即刻做好應對強降雨的準備。氣象局預測，這場降雨主要集中在4日（周日）至5日的24至36小時之間。連續降雨將給沿海及山谷地區帶來三至六英吋的降雨，山地將有六至12英吋降雨。氣象局表示，歷史上這樣規模的降雨會帶來洪澇災害。

強降雨還將伴隨大風。根據國家氣象局，屆時洛杉磯縣部分地區風速達每小時30至50英里，海拔較高的山地以及5號公路走廊地區風速達每小時60至90英里。

這輪風暴自北向南過境南加州地區。3日（周六）當天南加州大部分地區乾燥晴朗，只有洛杉磯縣西部靠北地區可能開始迎來降雨。4日開始，暴風雨逐漸南移，預計於晚間移至洛杉磯地區。各地區暴風雨降臨的時間會有差別，根據預測，4日雨水將主要集中在聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara）以及范杜拉縣（Ventura）。進入5日（周一）清晨，雨水將集中在洛杉磯縣，或持續至下午。南加州其他地區將有小雨。

強降雨地區也會給海拔較高的地區帶來降雪。根據氣象局，3日晚間至6日下午，將在聖蓋博山地發布冬季風暴預警。海拔7000呎以上預計有二至四英吋降雪，海拔6000呎有20英吋降雪，海拔5000呎以上有八英吋降雪。同時這些地區伴有每小時80哩大風。

洛杉磯縣大部分地區自4日下午至6日下午有洪澇預警。國家氣象局表示，「本次降雨期間，洛杉磯河將很快被填滿，成為滾滾大河很危險。」「盆地居民應該在大雨來臨前疏散，大雨將使河道很快填滿溢出。在排水不好及城市地區可能會發生洪澇災害。排水溝和溝渠可能會被廢棄物堵塞，街道洪澇以及河道洪水很可能發生。」

本輪降雨將持續至6日（周二）晚間，部分地區或持續有間歇小雨。7日預計放晴，但也有可能會有零星小雨。

南加州地區將迎來一輪強降雨。（Pexels）
南加州地區將迎來一輪強降雨。（Pexels）

洛杉磯 加州 南加

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