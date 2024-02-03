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風暴周日將臨 加州8300人搶險隊嚴陣以待 民眾做好準備

記者丁曙／即時報導
洪水淹沒街道灌入住宅。（本報檔案照）
洪水淹沒街道灌入住宅。（本報檔案照）

州長紐森（Gavin Newsom）2日宣布，下一輪冬季風暴預計2月4日本周日和下周初對加州大部分地區造成嚴重影響，加州已動員了超過8300人組成搶險救援隊，準備好開赴災區現場。

除了增加人員之外，加州還啟動了州行動中心、洪水行動中心、加州交通局緊急行動中心和醫療健康協調中心，所有這些中心都與地方和聯邦合作夥伴協調統一的應對措施。

豪雨、大雪、強風

根據國家氣象局的數據，一條大氣河將從周日清晨開始進入加州，並將持續到周二甚至周三。幾乎全州範圍內都可能出現強降雨，最有可能的重點是加州中部和南部的沿海地區。 嚴重洪水的可能性越來越大，包括道路洪水、小溪暴漲和主幹河流洪水、土石流和泥石流等。

預計整個州都可能出現額外的山區降雪。週日，北加州的雪線將低至 2500-4500 英尺，南加州的雪線將低至 5000-6000 英尺。 一些山脈可能會積雪數英尺，預計山區旅行條件將極為困難。強陣風可能會導致戶外財產損失、樹木損壞和停電。

五項措施保安全

保持聯繫。撥打 311 尋求協助或提出問題。 如果遇到嚴重緊急情況，請撥打 911。透過在 CalAlerts.org 上註冊緊急警報（包括警告和疏散通知）來隨時了解情況。

從可信任來源取得資訊。檢查州和地方政府或緊急管理網站和社交媒體帳戶，以獲取本人所在地區的可信任資訊。 當地新聞媒體和氣象學家也是很好的資訊來源。警惕社交平台上來源不明的貼文或沒有憑證的線上「專家」的貼文。

為大風做好準備。在大風刮來之前，清除建築物附近的所有死樹或懸垂的樹枝，清除鬆散的屋頂材料，從露台和陽台移走不固定的花盆等物體，將可能被吹走的室外物體固定起來，加固百葉窗並支撐外門。在大風天氣期間，躲在建築物旁或避難所下，遠離窗戶，遠離道路和火車軌道，避開屋頂等高處，注意飛揚的碎片。

旅行安全。預計4日和5日風暴高峰期間，避免不必要的旅行。如果必須開車，請下載 QuickMap 應用程式或造訪 QuickMap (ca.gov) 以了解有關路況、交通、封閉情況等的最新資訊。請勿步行、游泳或開車穿越洪水，避免溺水。請記住，僅六英寸深的流水就可以將人沖倒，而一英尺深的流水則可以將車輛沖走。

做好停電準備。盤點依賴電力的物品。讓個人設備保持電量充足。準備好電池和其他替代電源應對停電，例如便攜式充電器或行動電源。為每個家庭成員配備手電筒。

加州各級政府全力應對周末強風暴雨。（洛杉磯縣府）
加州各級政府全力應對周末強風暴雨。（洛杉磯縣府）

加州 洪水 紐森

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