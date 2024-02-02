入圍葛萊美唱片包裝獎 彰顯台灣創意軟實力

所有來賓預祝這兩組台灣設計團隊，在即將到來的葛萊美頒獎禮中獲得殊榮，彰顯台灣在國際設計舞台上的卓越成就。（記者張庭瑜/攝影）

第66屆葛萊美 獎將在2月4日（週日）於洛杉磯 舉行頒獎典禮，台灣設計師團隊繼去年、前年連續兩年奪得最佳唱片包裝獎後，今年再有兩組設計團隊入圍 此獎項。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處臺灣書院2月2日（週五）在大洛杉磯台灣會館舉行記者會，為兩組團隊介紹入圍作品，並由創作者關述設計理念。

獲獎團隊分別是前年首次為台灣獲得葛萊美獎的于薇、李政瀚團隊與設計師張育鐘為客語歌手葉穎「遷徙 Migration」專輯設計的作品，以及由設計師鄭星慧將紙雕結合樂器特色，為製作人張璿與即興貳拾壹樂團的同名演奏專輯「即興貳拾壹Cadenza 21’」設計之立體紙雕唱片。

臺灣書院主任簡德源表示，葛萊美獎是全球最具影響力的音樂大獎之一，台灣的設計團隊透過唱片包裝設計的巧思，將聽覺與視覺做出最和諧的配搭，能在眾多作品中獲得評審青睞，證明台灣的設計軟實力已獲得國際最高級別肯定，祝福台灣團隊本年能再次獲獎。

鄭星慧分享她的創作心得和設計理念，對於首次嘗試專輯設計就獲得大獎人圍感到十分開心。她也在記者會中表達對於家人、師長和親友的感謝，並表示這次的人圍是多年來堅持的音定，也很高興能將台灣設計的風采帶上國際舞台。

第64屆葛萊美得主于薇、李政瀚前年獲獎後邀約不斷，去年國慶主視覺的設計即由兩人操刀，本次入圍作品「還徙 Migration」與設計師張育鐘共同聯手打造，從「跟家人和宇宙的溝通」出發，專輯內的寓言故事以星盤老虎和魚鳥為主角，在翻頁的過程讓讀者感受情感的轉變；歌詞頁的文字和對應的插畫需透過光源，佐以播放相對應的音樂才能尋得，這個耐心帶著好奇般的動作就如同與人相處需要時間探索。設計師們也表示，謝謝邀約專輯設計，能入圍且能以設計傳達音樂是件幸福與感恩的事。

葉穎表示，專輯的歌詞主要使用客語，輔以英文，希望讓全世界的聽眾都能感受到專輯想表達的意境。其封面設計靈感來自星盤，象徵在人生與宇宙中尋找答案的過程。此外，葉穎也表達她對客家文化的深厚情感，她提到，由於小時候是由祖父母撫養長大，客語對她而言有著特殊的意義。這張專輯不僅是對個人與家族歷史的探索，也是對家的多重面貌和人生旅程的一種詮釋。