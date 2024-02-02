我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

使用不當聯邦經費調查川普？喬州檢察官被發傳票

買二手車省錢？這5款「地雷」買了恐得不償失

葛萊美博物館慶新年音樂會 保富銀行贊助

洛杉磯訊
葛萊美音樂博物館將於2月25日首次演出慶祝農曆新年音樂節目。(GRAMMY 博物館官網)
葛萊美音樂博物館將於2月25日首次演出慶祝農曆新年音樂節目。(GRAMMY 博物館官網)

聞名世界的洛杉磯葛萊美音樂博物館（GRAMMY Museum）2月1日宣布，將於2月25日週日下午1:30，在該館劇院首次推出慶祝農曆新年音樂節目。此次演出由指揮何彬和古箏演奏家余江荔領導的南海岸中華樂團擔綱與西洋弦樂團中西合作演出，象徵族裔和諧共慶新年，並獲得保富銀行（Preferred Bank) 贊助支持。

這項活動緣起於保富銀行董事長俞立的先母俞程競英，她是春雷國樂社創始人，也是海外中華音樂文化先驅。俞立繼承母親遺志在海外宏揚中華音樂，促成了這場音樂會。

高齡111歲的俞程競英女士，去年11月在洛杉磯逝世，生前她和丈夫熱愛崑曲事業，為海外傳承中華文化作出積極的貢獻。

俞程競英原籍江蘇宜興，她與夫婿俞良濟皆出身於上海金融世家，夫婦育有長子前中央銀行總裁俞政、幼子保富銀行總裁俞立，以及俞文淵、俞季鈺、俞幼琛三位女兒。

1979年移居洛杉磯後，俞程競英與丈夫成立了春雷國樂社以及美西崑曲研究社，資助義演了數十場大型音樂會和崑曲專場。俞程競英每週還在家中與同好敍唱崑曲，被僑界尊稱「俞媽媽」。

俞家子女回憶，母親雖高齡但身體尚好，沒生過大病，沒動過手術，甚至沒有進過醫院，健康地活到了111歲，期頤之壽，堪稱奇蹟。俞立曾表示，母親喜歡交友，人生達觀，愛好唱曲，常練氣功，也許是她長壽的秘訣。

俞程競英與俞良濟夫婦幾十年來恩愛和諧，並且創下了華人夫婦婚齡最長的紀錄。2023年11月17日俞程競英在洛杉磯駕鶴西去，兒女表示「她去和父親團聚了」。

洛杉磯 博物館 華人

上一則

聖地牙哥青年大使 體驗台灣春節文化

延伸閱讀

爵士與嘻哈聖地 從曼哈頓一路北上 跟著非裔歷史一窺紐約發展印記

爵士與嘻哈聖地 從曼哈頓一路北上 跟著非裔歷史一窺紐約發展印記
降雨增1倍 卡車陷洪水 長堤交通癱

降雨增1倍 卡車陷洪水 長堤交通癱
泰雅合唱團訪洛杉磯 與200位學生文化交流

泰雅合唱團訪洛杉磯 與200位學生文化交流
洛縣表揚莊佩源、馬劉愛瓊長期服務亞太社區

洛縣表揚莊佩源、馬劉愛瓊長期服務亞太社區
洛城上空「飛機群」 大批外來瀕危鳥現身

洛城上空「飛機群」 大批外來瀕危鳥現身
私密景點／聽海的聲音 浪琴與博物館

私密景點／聽海的聲音 浪琴與博物館

熱門新聞

死者的孩子就在旁邊，用手機拍攝父親被槍殺的一瞬。（FOX5）

亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方

2024-01-29 20:12
華人選擇在家中使用Level 2充電，一晚上就能充滿，且省時又方便。（王先生提供）

電動車充電排長龍 華人自己裝 省時省錢

2024-01-31 01:17
豪宅內一群人被戴上手銬，站在戶外露台。（取自KTLA5）

南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦

2024-01-27 17:40
南加州一對華人夫婦將舊電視放在路邊，卻引來千元罰單。（示意圖，Pexels）

華人夫婦好心捐電視 被指亂扔廢棄物觸法 收千元罰單

2024-02-01 01:20
格蘭那達山社區，一家四口中槍身亡。（KTLA5）

洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺

2024-01-29 14:23
研究顯示，全美最富有大學畢業生來自麻州，加州大學畢業生名列第四，而加州理工學院畢業生收入中位數則排名全美之冠。（Caltech官網）

全美賺最多錢的大學畢業生 非東岸上榜是加州

2024-01-31 01:18

超人氣

更多 >
「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下

「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下
加州恐迎千年方舟風暴 嚴防洪災、泥石流

加州恐迎千年方舟風暴 嚴防洪災、泥石流
預測台立院龍頭翻船 塔羅牌老師遭酸「不會每次都矇對」

預測台立院龍頭翻船 塔羅牌老師遭酸「不會每次都矇對」
拜登與眾院議長強森聽歌落淚 2人難得達成一致

拜登與眾院議長強森聽歌落淚 2人難得達成一致
全打通… 紐約地鐵首見開放式車廂 乘客憂遇劫「難逃」

全打通… 紐約地鐵首見開放式車廂 乘客憂遇劫「難逃」