葛萊美博物館慶新年音樂會 保富銀行贊助

葛萊美音樂博物館將於2月25日首次演出慶祝農曆新年音樂節目。(GRAMMY 博物館官網)

聞名世界的洛杉磯 葛萊美音樂博物館 （GRAMMY Museum）2月1日宣布，將於2月25日週日下午1:30，在該館劇院首次推出慶祝農曆新年音樂節目。此次演出由指揮何彬和古箏演奏家余江荔領導的南海岸中華樂團擔綱與西洋弦樂團中西合作演出，象徵族裔和諧共慶新年，並獲得保富銀行（Preferred Bank) 贊助支持。

這項活動緣起於保富銀行董事長俞立的先母俞程競英，她是春雷國樂社創始人，也是海外中華音樂文化先驅。俞立繼承母親遺志在海外宏揚中華音樂，促成了這場音樂會。

高齡111歲的俞程競英女士，去年11月在洛杉磯逝世，生前她和丈夫熱愛崑曲事業，為海外傳承中華文化作出積極的貢獻。

俞程競英原籍江蘇宜興，她與夫婿俞良濟皆出身於上海金融世家，夫婦育有長子前中央銀行總裁俞政、幼子保富銀行總裁俞立，以及俞文淵、俞季鈺、俞幼琛三位女兒。

1979年移居洛杉磯後，俞程競英與丈夫成立了春雷國樂社以及美西崑曲研究社，資助義演了數十場大型音樂會和崑曲專場。俞程競英每週還在家中與同好敍唱崑曲，被僑界尊稱「俞媽媽」。

俞家子女回憶，母親雖高齡但身體尚好，沒生過大病，沒動過手術，甚至沒有進過醫院，健康地活到了111歲，期頤之壽，堪稱奇蹟。俞立曾表示，母親喜歡交友，人生達觀，愛好唱曲，常練氣功，也許是她長壽的秘訣。

俞程競英與俞良濟夫婦幾十年來恩愛和諧，並且創下了華人 夫婦婚齡最長的紀錄。2023年11月17日俞程競英在洛杉磯駕鶴西去，兒女表示「她去和父親團聚了」。