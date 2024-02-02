聖地牙哥青年大使 體驗台灣春節文化

青年文化大使展示親筆所寫春聯。(橙僑中心)

海外青年大使協會聖地牙哥 分會(FASCA-SD)與聖地牙哥中華學苑中文學校近日聯合舉辦台灣春節文化體驗活動，有20位青年文化大使參與。活動內容除了讓學員體驗台灣過年的活動與習俗，也讓學員動手做應景的鳳梨酥，並與社區非華裔 朋友分享。

FASCA 聖地牙哥分會諮詢導師曾詩韻表示，僑務委員會 FASCA 的培訓核心是「領導、服務、文化、傳承」，此次培訓課程是以春節為主題，期望FASCA學員在實際體驗台灣過年的傳統文化後，能將所學分享給社區。春節是華人 最重要的節日之一，蘊含著祖先豐富深厚的智慧，這場文化體驗課相當有意義。

當天活動內容有做鳳梨酥、圍爐、拜年、領壓歲錢、年節遊戲、寫春聯、剪紙、猜燈謎、做龍年燈籠等，學員進一步瞭解台灣春節文化的獨特性及人文精神。FASCA聖地牙哥分會當天也做美食小隊培訓，讓學員動手做鳳梨酥，並分享給社區。

中華學苑校長孫麗敏也表示，中華學苑每年都會舉辦各種文化體驗課程，希望學生能將課堂所學的知識經過體驗，將所學分享給身邊的人。這次春節文化體驗課為下週中華學苑校慶暖身，參加的中華學苑學生將在2月4日校慶園遊會上，透過遊戲將春節文化介紹給來賓，讓更多人瞭解中華文化的博大精深。去年FASCA SD成立，她非常高興FASCA加入這個有意義的文化活動，青年文化大使不僅是僑青的好榜樣，更為活動加添春氣息及活力。

FASCA學員楊澤宇表示，第一次在美國完整地體驗台灣春節，這對他來說是一個很有意義且有趣的經驗。透過這個活動，他更瞭解台灣傳統文化，如何將台灣文化介紹給社區。楊澤宇相信他的心得，也是當天其他出席青年文化大使的心情寫照。