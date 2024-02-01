錢賺得多活該？ 加州新法要求中產階級多繳830元濟貧

AB 205「能源新法」要求電力公司給非貧戶徵收一種「固定收費」，好讓低收入戶可以少繳電費。這項新收費近日引發民主黨內部反對聲。（美聯社）

紐森州長與州議會民主黨 人在2022年創制了AB 205「能源新法」，其中有一項條款要求電力公司給非貧戶徵收一種「固定收費」，好讓低收入 戶可以少繳電費。這項新收費近日引發民主黨內部反對聲浪。代表南加州 千橡市(Thousand Oaks)的眾議員爾文(Jacqui Irwin）30日提出複決案(repeal)，意圖廢除該條款。

新能源法在紐森簽署之後生效，去年4月加州的三大電力公司按照該法提出收費標準，包括太平洋瓦斯與電力公司(Pacific Gas & Electric)、南加州愛迪生公司(Southern California Edison)和聖地牙哥瓦斯與電力公司(San Diego Gas & Electric)。他們依用戶的收入徵收的高低加徵某個額度的固定收費(fixed charge)，對貧戶則有補貼，貧戶平均可以省下21%的電費。

這項新費原定在今年7月起徵收，但以爾文為首的一群民主黨州議員，卻在30日起義提出複決案，包括代表舊金山的參議員威善高(Scott Wiener)。這群民主黨議員大多是加州海岸地區的民意代表。他們指出，他們的選民對不斷升高的電費憂慮，這項新費不但更增加他們的負擔，還會因為探究收入，侵犯他們的隱私。

共和黨從一開始就反對這項措施。他們當時就表示，這種措施不但會讓電費更貴，也會讓得到低廉電費的人沒有節約能源的動機。複決案提出後，共和黨議員向大眾指出：「我們早就已經警告過民主黨人。」

威善高指出，目前提出的新費令人不禁心生憤怒，對數以百萬計的中產階級家庭而言，一年可能需要多繳的電費高達830元。爾文指出，2022年6月底，紐森把AB 205放在預算案中蒙混過關，議會並沒有對內容有過任何實質辯論，該法案有許多部分需要重新考慮。

州長辦公室聽說複決案後發表書面聲明，表示加州公共事業委員會CPUC(California Public Utilities Commission)正在努力的與相關單位協商，為提出可行的固定收費方式考慮多種方案。

多數民眾聽說電費又可能要漲，心頭自然不悅，他們希望州長制定鼓勵低收入民眾多工作增加收入，而不是老想剃中高收入者的毛去給窮人織毛衣穿。