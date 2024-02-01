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泰雅合唱團訪洛演出 與美國學生文化交流

洛杉磯訊
泰雅學堂師生與聖蓋博當地學生們互動，留下了跨文化交流的珍貴時刻。（游蕙綾提供）
泰雅學堂師生與聖蓋博當地學生們互動，留下了跨文化交流的珍貴時刻。（游蕙綾提供）

2024泰雅學堂台美文化交流宣慰僑胞的農曆新年活動，1月30日（週二）在蒙特利公園市（Monterey Park）「美國童軍俱樂部」（Boys & Girls Clubs of America）迎來了另一場高潮；在世界華人工商婦女企管協會南加州分會游蕙綾會長的安排下，泰雅族青少年合唱團和泰雅學院的師生們，與200位美國中小學生進行了一場深入的文化和音樂交流。

泰雅族青少年合唱團和學院師生表演了多語言歌曲，包括英語、中文及西班牙語，其曲目涵蓋了祈福歌曲、「迪士尼獅子王」電影主題曲及慶祝農曆新年的歌曲。美國學生則以墨西哥美食和傳統文化展示來款待泰雅族的朋友，透過服飾、舞蹈和歌曲展現他們的文化特色。這場活動不僅促進了不同文化背景學生間的交流，更在音樂和舞蹈的共鳴中建立了友誼。

泰雅學堂特別感謝僑委會及經文處觀光組對龍年燈籠勞作的贊助，增加了與美國青少年互動的話題。「美國童軍俱樂部」主席Raymond Cheng和總經理JR DZUBAK對台灣的原住民青少年留下了深刻印象，並期待明年再度相聚。他們也接受了泰雅學堂的邀請，計劃在暑假帶領15名孩子到台灣進行更深入的交流。

泰雅學堂在南加州的13天訪問由陳玲華和潘意玲籌辦，並得到世界華人工商婦女企管協會南加州分會、大洛杉磯分會及橙縣分會以及中華會館、台灣會館等多個組織的支持。活動期間，他們進行了多場精彩表演，包括與美國聖蓋博學院合唱團的對唱、拜訪印地安人部落首長，以及在洛杉磯縣政府農曆新年慶祝活動中表演，贏得了觀眾的熱烈掌聲。

泰雅學生在此次活動中與印地安人部落莤長進行了友好交流，並一同合影留念，彰顯了不同...
泰雅學生在此次活動中與印地安人部落莤長進行了友好交流，並一同合影留念，彰顯了不同文化間的和諧與尊重。（游蕙綾提供）

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