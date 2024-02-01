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暴雨漲水橙縣男受困 消防隊橡皮艇救援

洛杉磯訊
連夜大雨橙縣男被困水道，橙縣消防隊派橡皮艇救援成功。（abc7電視台）
連夜大雨橙縣男被困水道，橙縣消防隊派橡皮艇救援成功。（abc7電視台）

加州橙縣斯塔梅沙（Costa Mesa）2月1日上午約7時40分，橙縣消防局出動橡皮艇，成功救援了一名因連夜大雨被困在水道中的男子。

這起救援行動發生在Fairview Road與Sunflower Avenue交界處。橙縣消防局在其社交媒體賬號發布的視頻顯示，救援人員利用橡皮艇穿梭於立交橋下的急流中，成功抵達被困男子所在地。在場醫護人員迅速對這名男子進行了檢查，隨後將該男子送往醫院做進一步評估，目前狀況穩定。

橙縣消防局也在社交媒體上特別提醒公眾，由於連日大雨，該地區水道的水位迅速上升，流速極快，對公眾安全構成嚴重威脅。因此，他們強烈建議民眾避免靠近此類危險地區。

此外，由於持續降雨，橙縣大部分地區將實行洪水警戒至本周五上午。而橙縣海灘地區亦發布高衝浪警告，預計此警告將持續到週六早上6點。在這段時間內，海浪的高度可能達到9英尺，對海邊活動造成極大的安全隱患。

此外，加州交通局已宣布，因應持續的大雨，橙縣太平洋海岸高速公路（Pacific Coast Highway）在Seapoint Street至Warner Avenue之間的北行和南行車道暫時關閉，以預防任何可能的安全風險。公眾出行時需留意最新的交通信息，並謹慎選擇行駛路線。

橙縣 加州 洪水

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