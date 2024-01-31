我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登支持度再下滑 跌至38% 選民憂心兩大問題

參議員轟社群媒體CEO 控查克柏格「手上沾滿鮮血」

好市多退貨被濫用？沙發用2年半也能退

記者王若然╱即時報導
Jackie在社交媒體上分享將使用了兩年半的沙發退貨給好市多。（Fox/TikTok@xojacckss）
Jackie在社交媒體上分享將使用了兩年半的沙發退貨給好市多。（Fox/TikTok@xojacckss）

眾所周知，好市多（Costco）有非常慷慨的退貨政策。不過近日網上有一名女子發視頻稱，在好市多成功將使用兩年多的沙發退貨，引發熱議。有網友認為，這是對好市多退貨政策的不道德濫用。

據福斯新聞網(Fox News)報導，近日一名叫Jackie的女子在TikTok發視頻，講述她是如何在好市多將使用兩年半的沙發退掉。該視頻目前已有超過300萬的觀看次數。Jackie表示，當時在退貨時，確實感到緊張，因為沙發是大件商品，她很怕別人盯著她看。她又說，「但誰在乎呢。想退就退。好市多有很好的退貨政策。從好市多購買傢俱，當你不喜歡時，就可以退貨。」

Jackie介紹，她退貨時已找不到之前購買時的紙質收據。不過她根據之前拍攝的照片，找到購買沙發時的日期，好市多工作人員再依據該日期，從電腦中找到購買紀錄，並給予她全額退款。Jackie解釋，想要退沙發的原因，是她和家人不再喜歡沙發的顏色。她高興地說，「我們退貨成功了」。

根據好市多退貨政策，除個別商品外，好市多有「百分百保證顧客滿意」政策。該政策提到，只要將商品拿來好市多，工作人員會幫助退貨。最好持有購買時的收據和原包裝，但如果沒有，也不會影響退貨。

好市多的退貨政策並未規定退貨期限，對於大部分商品，也不規定商品退貨時的好壞情況。一些種類的商品例外，包括電子產品、珠寶、香菸、酒、輪胎及電池、機票、金條以及其他特別訂購商品。

Jackie將兩年多前沙發退貨的影片，引發網友熱議。視頻下面有超過1萬5000條評論。其中有不少譴責她濫用好市多退貨政策的評論，而獲點讚最多的，也是對她的負評。

一名女網友留言，「這簡直大錯特錯。你使用過兩年半的沙發，你、你的孩子、寵物曾喜歡的沙發，僅僅因為好市多退貨政策的漏洞就退貨，你覺得這在道德上是正確的嗎？」還有網友評論，「人們確實在濫用好市多慷慨的退貨政策」。「我在好市多上班，見過更過分的」。

然而也有人支持Jackie的做法，稱好市多的退貨政策本就允許這樣做。

有留言稱，「我丈夫在好市多上班，實際上好市多可以從這些退貨商品中拿到經濟補償。我不會因為退貨感到羞恥。」還有留言表示，好市多主要盈利來源是會員費，因此可以提供非常慷慨的退貨政策。「他們是數十億價值的企業，所有這些退貨並不會觸及公司利潤。我們為何要為如此大的企業操心。與這種大企業相比，我們要貧窮得多。應該更關注花的錢是否值得，當必要時，去獲得退款。換作是我，也會做相同的事。」

去年，另一則好市多退貨的TikTok視頻爆火，這名網友介紹他將使用兩年的床墊拿去好市多退貨，再用收到的退款購買新的床墊。而對於好市多慷慨的退貨政策，華人也有類似經歷。例如本報報導過南加陶女士在好市多購買一袋20磅大米後，發現吃不慣。在好友提醒下，她將已經吃了半袋的大米拿去退，也順利退貨成功。陶女士表示，幸虧好市多退貨政策好，否則這袋不喜歡的米，還要硬著頭皮吃半年。

在華人愛用的社交媒體上，有華人分享甚至可以「空手」退貨。一名網友介紹，她從好市多購買一盒肉餡，在家裡冰箱放了三天，雖然仍在最佳食用期限，但打開後發現有點不新鮮。之後她去好市多購物，並沒有拿著那盒肉餡，她抱著試一試的心態詢問店員能不能退，沒想到店員在電腦中查詢過購買記錄後說可以。就這樣她實現空手退貨成功。

陶女士的退米經歷，讓她對好市多的退貨政策讚不絕口。（陶女士提供）
陶女士的退米經歷，讓她對好市多的退貨政策讚不絕口。（陶女士提供）
Jackie在社交媒體上分享將使用了兩年半的沙發退貨給好市多。（Fox/TikT...
Jackie在社交媒體上分享將使用了兩年半的沙發退貨給好市多。（Fox/TikTok@xojacckss）

好市多 華人 TikTok

上一則

為追回被搶狗狗 女主人跳上行進中車前蓋 超驚險

下一則

洛城上空紅頭鳥成群 竟是外來瀕危鸚鵡

延伸閱讀

好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知

好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知
吃貨／好市多5元烤雞 做1周雙人菜單

吃貨／好市多5元烤雞 做1周雙人菜單
逛好市多「不知要買什麼」卻花好幾百：出來錢包都變輕

逛好市多「不知要買什麼」卻花好幾百：出來錢包都變輕
好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了

好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了
多花60元升級好市多會員 划算嗎

多花60元升級好市多會員 划算嗎
好市多年費120元黑鑽卡 年消費到這個金額就划算

好市多年費120元黑鑽卡 年消費到這個金額就划算

熱門新聞

死者的孩子就在旁邊，用手機拍攝父親被槍殺的一瞬。（FOX5）

亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方

2024-01-29 20:12
Bryn Spejcher吸食大麻引精神病發作，連刺男友108刀致對方死亡。（范杜拉縣地方檢察官辦公室）

南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...

2024-01-24 14:14
豪宅內一群人被戴上手銬，站在戶外露台。（取自KTLA5）

南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦

2024-01-27 17:40
格蘭那達山社區，一家四口中槍身亡。（KTLA5）

洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺

2024-01-29 14:23
黑色SUV周圍滿是彈殼。（畫面取自KTLA電視台）

南加沙漠發生6死槍殺案 現場滿地彈殼 屍體死狀慘

2024-01-24 23:49
華人選擇在家中使用Level 2充電，一晚上就能充滿，且省時又方便。（王先生提供）

電動車充電排長龍 華人自己裝 省時省錢

2024-01-31 01:17

超人氣

更多 >
高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機

高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機
谷歌工程師殺妻案 友：曾羨慕陳立人夫婦在灣區早早穩定下來

谷歌工程師殺妻案 友：曾羨慕陳立人夫婦在灣區早早穩定下來
幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡

幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡
裴洛西要抗議者「回去中國」 舊片在社群網站引熱議

裴洛西要抗議者「回去中國」 舊片在社群網站引熱議
北大生弒母案 吳謝宇死刑伏法 未申請會見親屬

北大生弒母案 吳謝宇死刑伏法 未申請會見親屬