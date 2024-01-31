好市多退貨被濫用？沙發用2年半也能退

Jackie在社交媒體上分享將使用了兩年半的沙發退貨給好市多。（Fox/TikTok@xojacckss）

眾所周知，好市多 （Costco）有非常慷慨的退貨政策。不過近日網上有一名女子發視頻稱，在好市多成功將使用兩年多的沙發退貨，引發熱議。有網友認為，這是對好市多退貨政策的不道德濫用。

據福斯新聞網(Fox News)報導，近日一名叫Jackie的女子在TikTok 發視頻，講述她是如何在好市多將使用兩年半的沙發退掉。該視頻目前已有超過300萬的觀看次數。Jackie表示，當時在退貨時，確實感到緊張，因為沙發是大件商品，她很怕別人盯著她看。她又說，「但誰在乎呢。想退就退。好市多有很好的退貨政策。從好市多購買傢俱，當你不喜歡時，就可以退貨。」

Jackie介紹，她退貨時已找不到之前購買時的紙質收據。不過她根據之前拍攝的照片，找到購買沙發時的日期，好市多工作人員再依據該日期，從電腦中找到購買紀錄，並給予她全額退款。Jackie解釋，想要退沙發的原因，是她和家人不再喜歡沙發的顏色。她高興地說，「我們退貨成功了」。

根據好市多退貨政策，除個別商品外，好市多有「百分百保證顧客滿意」政策。該政策提到，只要將商品拿來好市多，工作人員會幫助退貨。最好持有購買時的收據和原包裝，但如果沒有，也不會影響退貨。

好市多的退貨政策並未規定退貨期限，對於大部分商品，也不規定商品退貨時的好壞情況。一些種類的商品例外，包括電子產品、珠寶、香菸、酒、輪胎及電池、機票、金條以及其他特別訂購商品。

Jackie將兩年多前沙發退貨的影片，引發網友熱議。視頻下面有超過1萬5000條評論。其中有不少譴責她濫用好市多退貨政策的評論，而獲點讚最多的，也是對她的負評。

一名女網友留言，「這簡直大錯特錯。你使用過兩年半的沙發，你、你的孩子、寵物曾喜歡的沙發，僅僅因為好市多退貨政策的漏洞就退貨，你覺得這在道德上是正確的嗎？」還有網友評論，「人們確實在濫用好市多慷慨的退貨政策」。「我在好市多上班，見過更過分的」。

然而也有人支持Jackie的做法，稱好市多的退貨政策本就允許這樣做。

有留言稱，「我丈夫在好市多上班，實際上好市多可以從這些退貨商品中拿到經濟補償。我不會因為退貨感到羞恥。」還有留言表示，好市多主要盈利來源是會員費，因此可以提供非常慷慨的退貨政策。「他們是數十億價值的企業，所有這些退貨並不會觸及公司利潤。我們為何要為如此大的企業操心。與這種大企業相比，我們要貧窮得多。應該更關注花的錢是否值得，當必要時，去獲得退款。換作是我，也會做相同的事。」

去年，另一則好市多退貨的TikTok視頻爆火，這名網友介紹他將使用兩年的床墊拿去好市多退貨，再用收到的退款購買新的床墊。而對於好市多慷慨的退貨政策，華人 也有類似經歷。例如本報報導過南加陶女士在好市多購買一袋20磅大米後，發現吃不慣。在好友提醒下，她將已經吃了半袋的大米拿去退，也順利退貨成功。陶女士表示，幸虧好市多退貨政策好，否則這袋不喜歡的米，還要硬著頭皮吃半年。