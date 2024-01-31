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為追回被搶狗狗 女主人跳上行進中車前蓋 超驚險

洛杉磯訊
女子爬上車，希望要回被搶走的狗。（取材自Tiktok）
女子爬上車，希望要回被搶走的狗。（取材自Tiktok）

洛杉磯市中心街頭日前發生令人震驚一幕，在繁忙的十字路口上，一名女子趴在正在行駛中的汽車引擎蓋上，怒斥尖叫；然而司機並未因此停車，而是加速前行，馱著這名女子衝過數個街口。

影片來源：洛杉磯市警局、TikTok 記者趙健/後期製作

這位跳上引擎蓋的女子名叫Ali，她之所以做出如此瘋狂舉動，是因為愛犬Onyx被車里的人搶走。Ali接受KTLA電視台採訪時表示，她和愛犬在一家Whole Foods超市外用餐，突然一名陌生女子抓住Onyx的狗繩，然後急匆匆離開。 Ali追到一輛白色轎車前，發現陌生女子抱著Onyx進入車內，並反鎖車門，Ali情急之下跳上引擎蓋，試圖以這種方式，阻止車輛離開。

然而，司機並沒有因為Ali的行為停車，反而想要通過加速或倒車甩掉Ali，場面十分驚險。Ali回憶，她當時緊緊抓住擋風玻璃的雨刷器，才不至於被甩下車。不過汽車在一個路口突然轉向時，她還是從車上滾下來。

Ali表示，當時Onyx被搶走時，她的第一個反應是這可能是一場誤會，並向對方澄清她才是狗的主人，但對方充耳不聞，徑直離開現場。

狗主人說，這隻黑色法國鬥牛犬是她的「孩子」。（LAPD）
狗主人說，這隻黑色法國鬥牛犬是她的「孩子」。（LAPD）

洛杉磯市警局（LAPD）通過新聞稿稱，嫌犯駕車沿著格蘭德大道（Grand Avenue）南行逃離現場。受害者試圖透過跳上行駛中的車輛來阻止嫌疑人，但最終從車上摔落，嫌疑人帶著狗狗逃離現場。 洛杉磯市消防局的急救人員趕到現場，為受害者治療輕微擦傷。

警方表示，抱走狗狗的嫌疑人是一名約25歲的非洲裔女性，身穿灰色連帽衫、紫色運動褲和黑色鞋子。另一名嫌疑人被描述為一名年約25歲的非裔男性。嫌疑車輛是白色起亞Forte四門轎車。

洛杉磯警局正在向公眾尋求協助，並呼籲任何了解此案信息的民眾，致電213-996-1877與洛杉磯市警局聯繫，或致電800-222-8477匿名提供線索。

近日，在洛杉磯市中心一個繁忙的十字路口上，一名女子趴在一輛正在行駛中的汽車上。（...
近日，在洛杉磯市中心一個繁忙的十字路口上，一名女子趴在一輛正在行駛中的汽車上。（LAPD）

洛杉磯 非裔 TikTok

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