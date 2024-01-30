我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

利好華人 H1B工作簽證抽籤規則大改

台國會龍頭之爭 民眾黨宣布：自推黃珊珊選立法院長

加州全保31日登記截止 2/3投保者月保費低於10元

記者邵敏／亞凱迪亞即時報導
活動主要嘉賓合影。（記者邵敏／攝影）
活動主要嘉賓合影。（記者邵敏／攝影）

華興保險、加州全保（Covered California）1月30日（周二）聯合舉辦慶祝農曆新年活動，並指出加州全保31日登記截止，呼籲民眾把握最後時間。根據目前數據，三分之二的加州全保投保者，每月保費都在10元、或低於10元、甚至零保費。

為慶祝傳統的農曆新年，華興保險聯合加州全保，在亞凱迪亞市植物園舉辦新年活動。當天活動以充滿活力的舞龍舞獅開始，主辦方表示，2024年是中華民族的龍年，在這個吉祥時刻向華人社區拜年，祝福新的一年繁榮昌盛、龍年行大運。

華興保險總策略張洛萱（Angela Chang）提醒，1月31日(周三)是加州全保登記截止日，投保者可於最後時間註冊加入。張洛萱表示，健康保險非常重要，許多符合資格的家庭，每月支付10元就可獲得很好的健康保險；華興保險多年來與加州全保合作，華人如需購買加州全保，可以找華興保險辦理相關事項。

加州全保中文發言人呂文昭強調醫療保險的重要性，「如果沒有醫保，在美就醫非常昂貴。」她指出，90%的民眾購買加州全保都可獲得政府補助，今年補助包括聯邦和州政府。

加州全保執行主任Jessica Altman表示，隨著聯邦補貼的增加、以及加州一項降低自付額新計劃的推出，民眾現在可獲得的援助比以往任何時候都要多。新推出的自付額分擔減免計劃，適用於收入不超出聯邦貧窮線250%的加州民眾，例如單身投保者年收入不超過3萬6450元，四口之家收入在7萬5000元以內。

截至1月20日，加州全保170多萬名投保者中，超過85萬人符合資格享受費用節省、以及更好的福利；超過三分之二的投保者，每人每月只需 支付10元或更低費用，就可以獲得銀級費用分擔減免計劃。投保者可透過訪問CoveredCA.com了解更多適用選項。

主辦方向華人社區拜年，祝福龍年行大運。（記者邵敏／攝影）
主辦方向華人社區拜年，祝福龍年行大運。（記者邵敏／攝影）
當天活動以充滿活力的舞龍舞獅開始。（記者邵敏／攝影）
當天活動以充滿活力的舞龍舞獅開始。（記者邵敏／攝影）
華興保險、加州全保30日舉辦慶祝農曆新年活動。（記者邵敏／攝影）
華興保險、加州全保30日舉辦慶祝農曆新年活動。（記者邵敏／攝影）

加州 醫療保險 保費

上一則

華男爆錘八旬白人 檢方不起訴 只因...

下一則

利好華人 H1B工作簽證抽籤規則大改

延伸閱讀

饒影凡選加州參議員 傳統僑社全力支持

饒影凡選加州參議員 傳統僑社全力支持
北加州江蘇同鄉會十周年慶典暨新春聯誼 熱鬧滾滾

北加州江蘇同鄉會十周年慶典暨新春聯誼 熱鬧滾滾
果蠅入侵 加州農業廳摘除這城市水果

果蠅入侵 加州農業廳摘除這城市水果
加州高鐵列車加設餐車、遊戲區 還有「包廂座」、「頂級座」

加州高鐵列車加設餐車、遊戲區 還有「包廂座」、「頂級座」
法規更嚴、加徵2稅 推升加州高油價

法規更嚴、加徵2稅 推升加州高油價
加州灣區雨季賞菇 3路線尋訪祕境

加州灣區雨季賞菇 3路線尋訪祕境

熱門新聞

死者的孩子就在旁邊，用手機拍攝父親被槍殺的一瞬。（FOX5）

亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方

2024-01-29 20:12
Bryn Spejcher吸食大麻引精神病發作，連刺男友108刀致對方死亡。（范杜拉縣地方檢察官辦公室）

南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...

2024-01-24 14:14
美國聯合航空從三月份的定期航班列表中取消了161次飛往中國的航班（記者趙健/攝影）

聯合航空大規模削減中國航班 三月猛砍68%

2024-01-23 18:19
豪宅內一群人被戴上手銬，站在戶外露台。（取自KTLA5）

南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦

2024-01-27 17:40
格蘭那達山社區，一家四口中槍身亡。（KTLA5）

洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺

2024-01-29 14:23
黑色SUV周圍滿是彈殼。（畫面取自KTLA電視台）

南加沙漠發生6死槍殺案 現場滿地彈殼 屍體死狀慘

2024-01-24 23:49

超人氣

更多 >
僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守

僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守
好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知

好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知
夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累

夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累
倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」

倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」
幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡

幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡