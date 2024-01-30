華男爆錘八旬白人 檢方不起訴 只因...

80歲的性侵犯格魯斯（Richard Gross）。（內華達州註冊性侵犯網站）

一名華裔 男子在法庭上揮拳揍了從小性侵他的性侵犯，之後被逮捕並以施暴輕罪被起訴。目前對其起訴已被撤銷。

拉斯維加斯（Las Vegas）今年30歲的華男 傅泰勒（Tylor Fu，譯音）表示，今年80歲的格魯斯（Richard Gross）在他還是個孩子的時候就性侵他並持續了很多年。去年10月2日格魯斯的宣判會上，泰勒揮拳毆打了格魯斯，當時他以施暴罪被捕。

根據8News Now新聞網站，泰勒對格魯斯的認罪協議感到憤怒。他說，「我極度憤怒。我知道他年紀大了，但並不能改變他是性侵犯，不會改變他造成的傷害。我20多年來一直生活在陰影中。這一判決結果一點也不公平。」

格魯斯日前被控26項性侵重罪。他對一項「企圖與14歲以下兒童進行淫穢行為」重罪指控提出「阿爾弗德抗辯」(Alford plea)。「阿爾弗德抗辯」是當被告認為自身可能犯了罪而進行的認罪協議，但並不等於承認自己犯了罪。

格魯斯被判60至180個月的緩刑，如果他在此期間違反規定則會被關進監獄 。他還將成為註冊性侵犯，在「內華達州註冊性侵犯網站」可以查到他。

根據受害人泰勒，格魯斯在他小時候是家人的朋友，有時候幫忙照看泰勒。在泰勒八歲時就開始被格魯斯性侵，一直持續至他15歲。泰勒說，「一個人性侵兒童那麼多次，竟可以逃脫監禁，這不合理。」他說，他可以理解可能檢方認為事情過去了很多年，泰勒才去報案，讓這案子「很弱」。但他被性侵的細節仍歷歷在目。

2019年，泰勒的妻子給他看了一篇有關性侵的報導，這讓他鼓起勇氣去報了警。

當去年10月2日法官宣判完格魯斯的刑罰，格魯斯與妻子正要走出法庭時，泰勒站起身狠狠揍了格魯斯一拳，導致他摔倒在地。之後泰勒戴上手銬被捕。格魯斯說他當時失去了意識並被送去醫院檢查。他的妻子說格魯斯的眼鏡都被打碎了。

在民事法庭，泰勒於2021年提告格魯斯及其妻子，包括侵犯、暴力、拘禁、造成被害人精神損失、忽視等指控。該案將在今年3月開庭進行陪審團審理。

泰勒介紹，「我真的想試著將這件事放下，勇敢地向前走。但隨著年紀增大，我越來越感受到以前的錯誤，意識到我的不快樂源自哪裡。」