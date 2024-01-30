南加14歲女疑精神異常 開車撞倒鐵欄衝入民宅

汽車衝破磚牆、柵欄，撞進居民家中的車庫。（KTLA5）

南加 內陸河濱縣地區，日前發生一起驚險的交通事故，一輛汽車急速穿過路邊，衝破磚牆、鋼柵欄，撞進居民家中的車庫。事發第二天，當局宣布肇事司機是一名14歲女孩，患有精神疾病。

視頻來源：現場監控／記者邵敏後製

根據河濱縣海梅特（Hemet）警察局發布的新聞稿，這起交通事故發生在1月28日下午3時45分左右，地點位於海梅特馬德里街（Madrid Street）400號街區。現場視頻顯示，一輛深色本田 雅閣汽車衝破居民住宅前院的圍欄，一路闖進院子，撞上車庫之後停下來。

就在事故發生前30分鐘，警方接獲電話稱悉尼街（Sydney Street）3000號街區，一名14歲女孩出現心理健康 問題。當警察趕到這處住所時，女孩已開著姐姐的車離去，姐姐當時就坐在後座。調查證實，這起交通事故的司機正是這名未成年女孩。

現場畫面顯示，車輛停下來幾秒鐘後，女孩的姐姐從後乘客門跳出來，她高舉雙臂，尖叫著離開現場。14歲的女孩司機也很快從車內出來，她慢慢穿過院子，離開時差點被車禍造成的碎片絆倒。事發後，警方在悉尼街的住所找到肇事司機、以及她的姐姐。警方表示，根據調查結果，這名少女已被拘留，並根據相關法規，對其進行72小時精神健康非自願拘留。

雖然這起事故中沒有人受傷，但屋主表示，他們家的前院圍欄被撞壞，車庫也被損壞。任何了解該事件的人都可以聯繫警方，電話是951-765-2400，電子郵件：[email protected]。