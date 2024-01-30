罕見大白鯊寶寶 南加州海岸出現

近日一條罕見的大白鯊寶寶在聖塔芭芭拉海岸被目擊，對科學家來說意義重大。（abc7電視台）

作為世界上最大的掠食性鯊魚，其幼年生活向來是科學界的一大謎團。近日，馬里布（Malibu）電影製作人高納（Carlos Gauna）與河濱加州大學 （University of California, Riverside，簡稱UCR）研究團隊合作，攝影捕捉到一隻罕見的大白鯊幼崽，這可能是第一次用影像記錄到的新生大白鯊。

這條約5英尺長、幾乎全白的小白鯊在聖塔芭芭拉海岸（Santa Barbara coast）附近游泳。這一發現對鯊魚科學家來說意義重大，因為他們對大白鯊的繁殖過程所知甚少。高納在去年７月使用無人機錄得這一驚人畫面，並表示自己「完全驚訝」於所見。

「當我第一次看到這條小白鯊時，我誤以為它是一條白化個體，」高納回憶說。他與UCR生物學博士生史特內斯（Phillip Sternes）將這段珍貴影像發表於《魚類環境生物學雜誌》（Journal of Fish Environmental Biology）。

高納描述道，在目擊一隻體型巨大、據信懷孕的雌性大白鯊後不久，他們錄到這條幼崽影像。他們推測，這條幼崽可能剛剛出生。高納還指出，他從幼崽身上觀察到的乳白色薄膜可能是其出生時的胚胎膜。此外，幼崽背鰭的形狀與成年大白鯊的鋒利背鰭有所不同，更加圓滑。

大白鯊每次可以產下2至10個幼崽，但具體的繁殖過程仍然是一個謎團。高納和史特內斯在他們的研究中提出兩種假設：這可能是一條新生的大白鯊，也可能是一條有皮膚問題的幼鯊。無論如何，這一發現為鯊魚科學家提供了重要的研究材料。

長堤 州大（CSULB）鯊魚實驗室主任洛斯（Chris Lowe）表示，這一發現對於了解大白鯊的生命史具有重要意義。他認為，這可能是挑戰的一部分，但也有可能在不久的將來有更多的發現。

高納則表示，對這一發現進行科學記錄並保護這些壯觀的生物至關重要。他希望通過將藝術與科學相結合，並在海洋中尋找鯊魚和其他令人驚嘆的野生動物，能夠幫助解答一些深海之謎。高納認為，任何動物的出生地都應被視為「聖地」，這是對生物多樣性和自然奧秘的敬畏。