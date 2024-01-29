亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方

死者的孩子就在旁邊，用手機拍攝父親被槍殺的一瞬。（FOX5）

不少華人喜歡在家中後院飼養雞鴨，但每個城市對家禽飼養都有不同規定。拉斯維加斯地區一名亞裔 女地產經紀，因在後院養雞、亂扔糞便，被鄰居投訴到房主協會（HOA）。作為回應，她騷擾威脅鄰居，鄰里糾紛演變到最後，亞裔女竟開槍射擊致對方死亡。這起一個月前發生的案件，日前又有新進展。

這起由鄰里糾紛演變成槍擊 的案件，發生在2023年12月29日，受害者是46歲的牧師Nick Davi，兇手是36歲的亞裔女子Joe Junio，她是內華達州 持牌房地產經紀人。最新公布的法庭文件顯示，槍案發生時，死者的孩子就在旁邊，用手機拍下父親被槍殺過程。死者的兩個孩子分別是12歲和15歲，一張視頻截圖顯示，他們目睹父親Davi在眼前被槍殺，當時孩子正在車上，母親Sarah Davi隨後也被這名惡鄰槍擊，但僥倖活了下來。

當地警方報告指出，兇手與受害者是鄰居，他們住在位於Lookout Lodge Lane的一個封閉社區。槍擊案件發生的前幾周，被害人曾向HOA舉報Junio在家中養雞、養狗的一些違規行為。受害者指出，該亞裔女向他的後院扔糞便，澆水淹沒房子，HOA將這些投訴通告Junio 。作為回應，Junio開始威脅這家人，並與他們當面對質，鄰里糾紛不斷升級。法庭文件顯示，Junio曾對被害人一家作出用手指切割喉嚨的動作，暗示死亡威脅。

槍案發生當晚，Davi一家正準備外出，此時Junio開車經過，並盯著這家人看。之後，Junio把車停在旁邊，並搖下車窗，就在這一刻，Davi的孩子開始用手機記錄接下來發生的事情。警方稱，兇手Junio下車後就朝著這家人開槍，擊中Davi和妻子Sarah，其中一名受害者當時曾嘗試奪下兇手的槍。訴訟文件指出，Junio沒有攜帶槍枝的執照或許可證，她的槍是向別人借來的。

中槍後不幸死亡的Davi，是北拉斯維加斯Grace Point教會牧師。他的牧師同仁指出，為躲避惡鄰恐嚇，Davi一家甚至搬到其他地方居住。當局也指出，槍案發生前，被害人曾兩次向當地警方報警。案發後，家人在GoFundMe募款頁面上寫道，牧師Davi受到許多人愛戴，對於這場毫無意義的悲劇，人們感到震驚和悲傷。