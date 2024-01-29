洛杉磯一夜5起「強占街頭」 4人中槍 24人被捕

「強占街頭」已經成為洛杉磯地區最大的安全隱患之一。（目擊者拍攝）

洛杉磯 縣警局（LASD）指出，28日（周日）晚洛杉磯發生至少五起「強占街頭」（street takeover）事件，其中一起「強占街頭」中，有四人被槍擊 ，截至29日，嫌犯仍然在逃。

視頻來源：目擊者拍攝 記者趙健/後製

槍擊事件發生在周日晚約10時30分，地點為洛杉磯縣康普頓市（ Compton）Alondra大道和中央大道交叉口附近。受害者包括三名男性和一名女性，目前四名受害者都已送往醫院治療，暫無生命危險。 警方表示，目前尚未有人因該起槍擊案被逮捕，也未發現有關犯罪嫌疑人的任何信息。

警方表示，當晚洛杉磯縣共發生五起「強占街頭」事件。在對這五起街頭霸占的調查中，洛杉磯市和洛杉磯縣警方共逮捕24名涉嫌輕罪的嫌疑人，發出15張交通違規罰單，並扣押14輛汽車。 僅在洛杉磯市播佑岡（Boyle Heights）地區發生的一起「強占街頭」中，就有超過30輛車被扣押。

警方呼籲，任何了解這起槍擊案件的民眾，可致電310-605-6500與洛縣 警局康普頓分局取得聯繫。