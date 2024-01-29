洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺

格蘭那達山社區，一家四口中槍身亡。（KTLA5）

洛杉磯 市格蘭那達山（Granada Hills）社區，日前發生慘絕人寰的家庭悲劇，一家四口中槍身亡。警方調查後發現，這起家庭慘案由一名八旬長者發起，他開槍打死妻子、兩名成年子女後自殺，案發現場尚有一名倖存者，是槍手需要特別照顧（special needs）的女兒。

這起案件導致一家四口身亡，附近鄰居感到震驚。案發時間是27日晚7時左右，位於格蘭那達山萊爾多大道（Lerdo Avenue）11600號街區。警方接獲報警電話後趕到現場，敲門無人回應，強行進入這幢居民房，發現可怕一幕，家中四人全部死於槍下，兩名女性和一名男性在一個房間內被槍殺，兇手死於另一個房間，明顯是自殺身亡。警方接著在屋內找到本案的倖存者，她藏匿在一個房間內，並緊鎖房門，得以從父親的槍下逃脫。據悉，也是她打911報警，讓警方得知這起槍案。

洛市警局警官Kelly Muniz表示，難以想像這個現場多麼可怕， 四個家庭成員同時死亡，唯一欣慰的是，有一名目擊者在悲劇中存活下來。

當局初步調查指出，八旬男性嫌犯開槍打死妻子、兩名40至50歲的成年子女，隨後開槍自殺。案發27日晚，警方封鎖這棟居民房，並在聲明中指出，確定這是一起謀殺-自殺案件。

發生這樣的案件，當地居民難以接受，鄰居們對這起謀殺-自殺案件感到震驚，表示無法想像鄰居會遭遇悲劇，「這太令人震驚」。案發第二天（28日），許多人來到房子前表達哀悼，有些人在房前獻花，一名女子留下鮮花後，擦著眼淚離去。

鄰居Eva Amar住在案發現場前面的一幢房子，她說發生悲劇的這家人平時很安靜，待人也非常友善。案發前一天（26日）晚上，她聽到鄰居房子裡傳來一些不尋常的聲音，聽起來像是有人在大喊大叫，不過很難分辨聲音究竟是從哪個方向傳來。