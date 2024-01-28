南加華人熱鬧過新年 外州遊客也雲集此地逛廟會

廟會人多節目豐富，熱鬧場景遠超預想。（記者邵敏／攝影）

為期兩天的世界日報迎春年節展，27日、28日熱烈舉辦，上萬人齊聚南加 「小台北」蒙特利公園市 。有遊客特意從外州趕來，只為參加一年一度的傳統盛會，並讚嘆這是在美國看到最熱鬧的農曆春節活動。

位於蒙特利公園市的林肯酒店，距離年節展現場幾步之遙，酒店負責人表示，最近幾天，酒店一半以上的入住客人都與年節展相關，有些是年節展參展商， 更多的是從外地慕名而來的遊客，特意趕來逛廟會。

林肯酒店市場總監顧彬彬表示，有些客人專門從內華達州、北加等地趕來，就為參加為期兩天的年節展；也有些客人從外州到洛杉磯 旅行，聽說「小台北」 正在舉辦中國傳統廟會，就特意選擇入住林肯飯店，因為這裡的位置得天獨厚，出門就可以逛吃逛喝，還可以欣賞精彩節目。今年是林肯酒店開幕40周年，負責人表示，許多參加年節展的遊客，也慕名前來參觀這家歷史悠久的老牌酒店。

從外州趕來的一名遊客表示，傳統農曆新年前夕，全美各地都會舉辦類似年節展活動，但這兩日逛了世報年節展，感覺人多、店多，熱鬧場景遠超預想。這名華人指出，他參加過各地不少新年活動，世報年節展的規模實屬最大。