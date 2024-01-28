南加最熱鬧春節廟會在這 娛樂節目精彩 滿街中國元素

烈日當空，絲毫不減眾人觀看節目、慶祝龍年的熱情。（記者邵敏／攝影）

2024世界日報 蒙市迎春年節展28日繼續閃亮登場，200多個商業攤位，40多個美食攤位，主舞台全天精彩豐呈的娛樂節目，規模空前的廟會活動吸引萬人齊聚。有華人 遊客表示，這是南加 地區華人一年中最熱鬧的時光，滿街都是中國元素。

28日上午9時左右，已經有不少人聚集在蒙特利公園市（Monterey Park）年節展現場，附近幾條馬路停滿了車，從各地而來的人們，身著喜慶盛裝，在這裡歡天喜地過龍年。主舞台10時30分正式拉開當天活動序幕，一組青少年動感舞蹈，伴隨著熱情洋溢的音樂，將人們帶入濃烈的新年氛圍。主辦方世界日報社長于趾琴登上舞台為舞者小朋友發紅包，每個人的臉上都洋溢著喜慶的笑容。

仙樂醒獅團舞獅隊的亮相吸引眾人目光，色彩鮮豔的獅子步入人群，與觀眾互動，精彩動作贏得喝采聲一片。在春節文化中，熱鬧的舞龍舞獅代表財源滾滾、好運連連，2024年是龍年，舞龍舞獅表演更是廣受歡迎。華人張女士表示，「昨天就帶孩子來到年展會現場看舞龍舞獅表演，孩子意猶未盡，今天繼續來看。」

28日主舞台節目一整天不斷，20多個表演團隊加入年展活動，讓觀眾大飽眼福。台灣流行舞樂團福爾摩沙小分隊（Formosan Dance Crew)帶來活力十足的舞蹈表演，用膾炙人口的台灣流行樂點燃全場；珠珠舞蹈社20多位舞者，平均年齡70歲以上，當天獻上精彩舞曲，傳統舞蹈展現中華民族慶祝農曆新年的歡悅，為南加州華洋民眾送上新春祝福；少林功夫院呈現精彩的少林功夫表演，包括少林棍、梅花刀、雙節棍、九節鞭、少林拳等，更有少林絕學「針穿玻璃」，為觀眾帶來視覺上的震撼，展現中華功夫的魅力。

一群年輕的漢服愛好者表演「漢服走秀」，她們在舞台上展示各種形制、顏色和花紋的漢服，帶觀眾穿越時空，品味傳統服飾的美感，感受華夏傳統文化。不僅舞台上有身著漢服的表演者，年展會現場的人群中，也有人們身著傳統服飾逛廟會，十分應景。漢服愛好者表示，他們逢年過節喜歡穿漢服慶祝節日，日常生活也會經常穿漢服，包括上班、逛街、遊玩、和朋友小聚等。

28日主舞台前面的觀眾席，一早就已經坐滿觀眾，節目上演時，人群更是蜂擁而來，不少人席地而坐，更多的人圍著舞台四周，即便烈日當空，也絲毫不減眾人觀看節目、慶祝龍年的熱情。