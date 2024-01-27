迎春年節展/李家莊粉麵廠義賣 捐贈華埠服務中心

「李家莊粉麵廠」攤位民眾絡繹不絕（記者子為/攝影）

「李家莊粉麵廠」（Lee's Noodle) 27日在迎春年節展現場舉辦新聞發佈會，宣布將年節展期間義賣收入全數捐贈給華埠 服務中心（Chinatown Service Center），以回饋社區，促進社區共融。

影音來源：记者子為/攝製

「李家莊粉麵廠」市場總監Alvin Lee表示，李家莊一直重視團結，致力於回饋和幫助社區。此次在年節展上的義賣不僅是商業展示，更是一次社區共融，希望捐贈的資金能幫助到華埠服務中心，更好地服務華人 社區，傳遞愛與希望。

華埠服務中心執行長伍競群(Peter Ng)表示，非常感謝李家莊通過義賣的形式支持華埠服務中心，這已經是李家莊第五次向華埠服務中心捐贈。中心昝珍惜這筆捐款，發揮其最大效益，為建設更和諧美好的社區添磚加瓦，不辜負李家莊的信任與支持。蒙特利公園市 市議員暨華埠服務中心董事會主席吳紹榮(Vinh Ngo)表示，很開心獲得李家莊的到捐贈，中心會確保這筆資金用在社區上，幫助更多華人解決語言障礙、醫療健康等問題。