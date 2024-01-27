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迎春年節展/迪士尼唐裝米老鼠和米妮送上新年祝福

記者張宏/洛杉磯即時報導
在迪士尼舞台時間，迪士尼代表Raul Aquino Rojas（中）和身著唐裝米老鼠與米妮為大家送上新年祝福。（記者張宏／攝影）
在迪士尼舞台時間，迪士尼代表Raul Aquino Rojas（中）和身著唐裝米老鼠與米妮為大家送上新年祝福。（記者張宏／攝影）

多次參與本報年節展的迪士尼樂園，龍年再次閃亮登場，在靠近Alhambra大道設置展位，打造適合親子互動的系列活動，為與會者帶來無限驚喜和快樂。

在迪士尼區域一早就大排長龍，迪士尼貼心的設置多個區域，包括不同的拍照區，還有兒童繪畫，離開時還贈送每個人春節行李掛牌和米老鼠的米花糕，吸引華洋遊客紛紛趕來打卡。住在洛杉磯市區的陳女士一家人來迪士尼區域拍照，為了慶祝春節，她還特別為混血女兒在華埠買了一套中式服裝。她說，第一次參加年節展活動，覺得很有趣，好吃好玩很開心。

在迪士尼舞台時間，身著唐裝米老鼠和米妮為大家送上新年祝福，引得台下民眾喝采聲不斷。迪士尼代表Raul Aquino Rojas表示，為慶祝農曆新年，迪士尼樂園度假區從即日至2月18日，在加州冒險樂園園區慶祝農曆龍年，南加州居民可享受優惠門票價格，迪士尼樂園歡迎八方賓朋一起歡度這個喜慶的節日。今年的特色是迪士尼和皮克斯以亞裔女孩為主角的動畫電影「Turning Red」，主角Meilin Lee和她的母親Ming Lee將首次在迪士尼亮相。遊客還可選擇購買美食餐飲通行證（Sip and Savor Pass），包含六張優惠券，可在冒險樂園的新年市集及其他餐飲地點兌換精選食品或非酒精飲料。

在迪士尼舞台時間，迪士尼代表Raul Aquino Rojas（中）和身著唐裝米...
在迪士尼舞台時間，迪士尼代表Raul Aquino Rojas（中）和身著唐裝米老鼠與米妮為大家送上新年祝福。（記者張宏／攝影）
在迪士尼區域一早就大排長龍，迪士尼貼心的設置多個區域，包括不同的拍照區，還有兒童...
在迪士尼區域一早就大排長龍，迪士尼貼心的設置多個區域，包括不同的拍照區，還有兒童繪畫。（記者張宏／攝影）
人們紛紛在迪士尼春節背景板前拍照。（記者張宏／攝影）
人們紛紛在迪士尼春節背景板前拍照。（記者張宏／攝影）
來自洛杉磯市區的陳女士一家人來迪士尼區域拍照。（記者張宏／攝影）
來自洛杉磯市區的陳女士一家人來迪士尼區域拍照。（記者張宏／攝影）
迪士尼貼心的設置多個區域，包括不同的拍照區，還有兒童繪畫。（記者張宏／攝影）
迪士尼貼心的設置多個區域，包括不同的拍照區，還有兒童繪畫。（記者張宏／攝影）

迪士尼 加州 華埠

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