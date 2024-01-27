迎春年節展/迪士尼唐裝米老鼠和米妮送上新年祝福

在迪士尼舞台時間，迪士尼代表Raul Aquino Rojas（中）和身著唐裝米老鼠與米妮為大家送上新年祝福。（記者張宏／攝影）

多次參與本報年節展的迪士尼 樂園，龍年再次閃亮登場，在靠近Alhambra大道設置展位，打造適合親子互動的系列活動，為與會者帶來無限驚喜和快樂。

在迪士尼區域一早就大排長龍，迪士尼貼心的設置多個區域，包括不同的拍照區，還有兒童繪畫，離開時還贈送每個人春節行李掛牌和米老鼠的米花糕，吸引華洋遊客紛紛趕來打卡。住在洛杉磯市區的陳女士一家人來迪士尼區域拍照，為了慶祝春節，她還特別為混血女兒在華埠 買了一套中式服裝。她說，第一次參加年節展活動，覺得很有趣，好吃好玩很開心。