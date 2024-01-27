迎春年節展／百年鷹標推龍年限定風油精

鷹標風油精特意推出長壽禮盒，內含兩瓶限量版金瓶風油精（記者子為/攝影）

為迎接龍年到來，年節展贊助商之一鷹標風油精（Eagle Brand Medicated Oil）特意推出長壽禮盒（Longevity），內含兩瓶限量版金瓶風油精，其攤位號為B14和B16。

根據品牌負責人Michael Nguyen介紹，該品牌源自新加坡 ，具有百年悠久歷史，在國際上暢銷。之所以參與年節展，是希望在鄰近新春之際將其產品和更多人分享，尤其是其龍年限定產品長壽禮盒鷹標風油精用途廣泛，味道清芳，可有效緩解關節 疼痛、背酸、肩膀僵硬、頭眩頭痛、鼻塞、舟車暈浪，止癢，解除由於舟車暈浪，扭傷，蚊蟲叮咬所引起的不適。

在年節展現場，鷹標風油精將展示其熱銷產品，包括經典鷹標風油精、薰衣草風油精、薄荷丁香風油精、滾珠風油精等。除此之外，鷹標風油精還提供免費的五分鐘按摩體驗，讓民眾親身體驗精油的功效。