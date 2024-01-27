迎春年節展／中心健保現場為民眾答疑解惑

中心健保（Central Health Medicare Plan HMO）負責人Gary蔡（中）參與剪彩。（記者張宏／攝影）

洛杉磯世界日報和蒙特利公園市合辦的2024龍年迎春年節展27日正式開幕。為南加華人 社區服務20年的中心健保 ，作為年節展的金牌贊助商之一，在現場擺攤設點，為民眾選擇更好的新年健保計劃答疑解惑。

中心健保（Central Health Medicare Plan HMO）負責人Gary蔡表示，他們從2004年開始為社區服務，到2023年為止，持續榮獲聯邦紅藍卡 計畫「金牌選擇獎」。20年來，中心健保在華人社區廣受歡迎，最大原因之一是直接的雙語服務，除提供醫療健保服務外，還提供廣東話、越語、韓語等多種語言的直接服務，不用翻譯，讓英文非母語的會員能夠直接用家鄉語言溝通，非常方便。