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迎春年節展／中心健保現場為民眾答疑解惑

記者張宏/洛杉磯即時報導
中心健保（Central Health Medicare Plan HMO）負責人Gary蔡（中）參與剪彩。（記者張宏／攝影）
中心健保（Central Health Medicare Plan HMO）負責人Gary蔡（中）參與剪彩。（記者張宏／攝影）

洛杉磯世界日報和蒙特利公園市合辦的2024龍年迎春年節展27日正式開幕。為南加華人社區服務20年的中心健保，作為年節展的金牌贊助商之一，在現場擺攤設點，為民眾選擇更好的新年健保計劃答疑解惑。

中心健保（Central Health Medicare Plan HMO）負責人Gary蔡表示，他們從2004年開始為社區服務，到2023年為止，持續榮獲聯邦紅藍卡計畫「金牌選擇獎」。20年來，中心健保在華人社區廣受歡迎，最大原因之一是直接的雙語服務，除提供醫療健保服務外，還提供廣東話、越語、韓語等多種語言的直接服務，不用翻譯，讓英文非母語的會員能夠直接用家鄉語言溝通，非常方便。

他表示，他自己也是移民，所以對每年的春節活動覺得特別期待。27日天氣很好，大家熱情踴躍參與。在美國生活最擔憂的就是醫療費用昂貴，尤其對長者來說，即使有紅藍卡，聯邦也只支付70%到80%， 如何節省剩下來的20%至關重要。他建議大家最好是找和聯邦政府簽約的健保公司，中心健保不僅有退月費計劃，幫助長者節省費用，還有眼科、牙科等額外福利。

中心健保（Central Health Medicare Plan HMO）負責...
中心健保（Central Health Medicare Plan HMO）負責人Gary蔡。（記者張宏／攝影）
世界日報社長于趾琴（右）和蒙市的副市長黃泰平（左）為中心健保負責人Gary蔡頒發...
世界日報社長于趾琴（右）和蒙市的副市長黃泰平（左）為中心健保負責人Gary蔡頒發感謝狀。（記者張宏／攝影）
中心健保攤位提供各種資訊。（記者張宏／攝影）
中心健保攤位提供各種資訊。（記者張宏／攝影）

健保 紅藍卡 華人

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