迎春年節展/First5慷慨贊助 傳遞學齡前孩童教育信息

世界日報社長于趾琴（右一）為贊助商First5 California頒發感謝狀。（記者王若然／攝影）

關注0至5歲兒童身心健康的加州 政府機構First5 California（加州學齡前教育）是龍年年節展的主要贊助商之一。該機構希望通過於世界日報 年節展合作，讓更多民眾了解到該機構提供的服務，傳遞學齡前教育重要性的信息，幫助家長為孩子提供一個歡樂、穩定的家庭環境，讓孩子健康成長。

First5 California特別在D1, D3, D5, D7攤位設置諮詢台和一輛大型體驗車。在車上，孩子和家長可以一起參與免費Toxic Stress Takedown遊戲，讓他們在輕鬆的氛圍中了解什麼是壓力，如何降低壓力。

加州選民在1998年通過了第10號提案，對每包香菸徵收50美分特別稅，創立了First5 California。該機構旨在對教育工作者、父母、照料者給予教育和支援，幫助低齡兒童邁出人生第一步。

該機構執行長Jacqueline Thu‐Huong Wong介紹，很高興能與世界日報年節展合作，將該機構的服務和信息傳遞給社區。從她個人經歷來看，亞裔 家庭不擅於表達自己的感受，也不很重視當下的壓力，從小積累的壓力會導致未來長期的健康問題。她說，First5 California希望通過對0至5歲孩子的看護者給予相關信息，為孩子成長提供一個穩定、歡樂的環境。