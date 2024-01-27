我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紅豆可補鐵？營養師：多吃豬肝雞蛋紅莧菜更好

拜習通話安排中 白宮重申反對片面改變台海現狀

迎春年節展/First5慷慨贊助 傳遞學齡前孩童教育信息

記者王若然／蒙特利公園市即時報導
世界日報社長于趾琴（右一）為贊助商First5 California頒發感謝狀。（記者王若然／攝影）
世界日報社長于趾琴（右一）為贊助商First5 California頒發感謝狀。（記者王若然／攝影）

關注0至5歲兒童身心健康的加州政府機構First5 California（加州學齡前教育）是龍年年節展的主要贊助商之一。該機構希望通過於世界日報年節展合作，讓更多民眾了解到該機構提供的服務，傳遞學齡前教育重要性的信息，幫助家長為孩子提供一個歡樂、穩定的家庭環境，讓孩子健康成長。

First5 California特別在D1, D3, D5, D7攤位設置諮詢台和一輛大型體驗車。在車上，孩子和家長可以一起參與免費Toxic Stress Takedown遊戲，讓他們在輕鬆的氛圍中了解什麼是壓力，如何降低壓力。

加州選民在1998年通過了第10號提案，對每包香菸徵收50美分特別稅，創立了First5 California。該機構旨在對教育工作者、父母、照料者給予教育和支援，幫助低齡兒童邁出人生第一步。

該機構執行長Jacqueline Thu‐Huong Wong介紹，很高興能與世界日報年節展合作，將該機構的服務和信息傳遞給社區。從她個人經歷來看，亞裔家庭不擅於表達自己的感受，也不很重視當下的壓力，從小積累的壓力會導致未來長期的健康問題。她說，First5 California希望通過對0至5歲孩子的看護者給予相關信息，為孩子成長提供一個穩定、歡樂的環境。

國會議員趙美心（Rep. Judy Chu）介紹，她認識並與First5合作數十年。她說，這是一個很重要的關注兒童健康的機構，每個家庭都應該了解該機構的服務，以確保孩子健康成長。

孩子們在First5體驗車上玩Toxic Stress Takedown遊戲。（...
孩子們在First5體驗車上玩Toxic Stress Takedown遊戲。（記者王若然／攝影）
左起：蒙特利公園市副市長黃泰平（Thomas Wong）、First5執行長Ja...
左起：蒙特利公園市副市長黃泰平（Thomas Wong）、First5執行長Jacqueline Thu‐Huong Wong、國會眾議員方樹強、蒙市前市長林達堅。（記者王若然／攝影）
First5在D1, D3, D5, D7攤位設置大型體驗車。（記者王若然／攝影...
First5在D1, D3, D5, D7攤位設置大型體驗車。（記者王若然／攝影）

加州 世界日報 亞裔

上一則

迎春年節展/寫春聯捏糖龍 龍年福至

延伸閱讀

電腦時代手寫式微 加州小學恢復書寫體教學

電腦時代手寫式微 加州小學恢復書寫體教學
加州鄧金斯蟹季來了 1磅降到3.99元…超市現排隊人潮

加州鄧金斯蟹季來了 1磅降到3.99元…超市現排隊人潮
龍年大吉 蒙市世界日報年節展登場

龍年大吉 蒙市世界日報年節展登場
加州主要城市去年房租下跌 洛城仍上漲

加州主要城市去年房租下跌 洛城仍上漲

保費大漲如何買 專家3招教戰

保費大漲如何買 專家3招教戰
保費大漲如何買 專家3招教戰

保費大漲如何買 專家3招教戰

熱門新聞

Bryn Spejcher吸食大麻引精神病發作，連刺男友108刀致對方死亡。（范杜拉縣地方檢察官辦公室）

南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...

2024-01-24 14:14
消費者可評估升級好市多黑鑚卡金星會員是否值得。（好市多官網）

好市多年費120元黑鑽卡 年消費到這個金額就划算

2024-01-21 21:56
美國聯合航空從三月份的定期航班列表中取消了161次飛往中國的航班（記者趙健/攝影）

聯合航空大規模削減中國航班 三月猛砍68%

2024-01-23 18:19
黑色SUV周圍滿是彈殼。（畫面取自KTLA電視台）

南加沙漠發生6死槍殺案 現場滿地彈殼 屍體死狀慘

2024-01-24 23:49
王子點心的包子很好吃。（記者張宏／攝影）

聖谷中餐戰場 華人餐廳新玩法

2024-01-19 01:17
橙縣路怒案殺手埃里茲(Marcus Anthony Eriz)和同案犯女友李維妮（Wynne Lee）。(橙縣檢察長辦公室)

橙縣路怒殺童案判決 槍手謀殺罪成 華裔女友另案審

2024-01-25 15:20

超人氣

更多 >
曾拍史上最高成本色情片 44歲人氣豔星陳屍住處

曾拍史上最高成本色情片 44歲人氣豔星陳屍住處
楊紫、王鶴棣媒體好感度最高 他最被反感

楊紫、王鶴棣媒體好感度最高 他最被反感
2024想衝好姻緣？2生肖恐感情破裂 3生肖擁五星級桃花

2024想衝好姻緣？2生肖恐感情破裂 3生肖擁五星級桃花
華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多

華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多
銀行員分析「億萬富豪」3大特徵 穿著老土別有意義

銀行員分析「億萬富豪」3大特徵 穿著老土別有意義