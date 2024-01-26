南加3惡少駕車搶郵箱 女員工阻攔被撞倒

在橙縣富樂頓市的一家郵局，竊賊偷走一大箱郵件，還差點撞倒一名試圖阻攔的工作人員。（Instagram@ochoods）

1月23日，在橙縣 富樂頓市（Fullerton）的郵局發生了一起光天化日之下的搶劫案，竊賊不僅偷走一大批郵件，還差點撞倒一名試圖阻攔的工作人員，目前三名竊賊已經被警方逮捕。

（影片素材源自Instagram用戶@ochoods，記者子為後製）

根據在社媒平臺Instagram上流傳的現場錄像，竊賊駕駛一輛深色的轎車試圖駛出位於富樂頓的一家美國郵局（USPS）的停車場，一名女性工作人員擋住了他們的去路。然而，司機不予理會並繼續開車，將女工作人員推到街上，隨後竊賊駕車揚長而去。

富樂頓警察局（Fullerton Police Department）警佐奧尼爾 (Ryan O’Neil)表示，嫌疑人在該郵局的後方偷走了一個大郵箱，並快速駕車離開。嫌疑人是三名男性，他們在1月23日下午4時左右搶走了裝滿數百件郵件的箱子。

現場一名旁觀者拍下了嫌疑人撞向工作人員的視頻，另有旁觀者撥打了911報警。奧尼爾表示，在收到報警後，富樂頓警局在該地區發現了一輛與描述相符的車輛，並在Raymond and Orangethorpe地區對該車輛進行了攔截。

在交通攔截期間，警察在車內發現了裝滿郵件的箱子，並逮捕了三名涉嫌搶劫、盜竊郵件和使用致命武器襲擊的男性嫌犯。歐尼爾說，「我們正在與郵政部門以及調查人員合作」「同時我們正在研究地方指控，他們也將研究可能的聯邦指控。」

警方表示，目前尚不清楚這幾名嫌犯是否一直針對郵局作案，或者這起案件只是一起機會犯罪。但是，警方指出，無論動機如何，郵件盜竊都是一項聯邦犯罪，最高可判處５年監禁和最高25萬元的罰款。美國郵政 檢查局（U.S. Postal Inspection Service）的調查人員目前已接手此案。

歐尼爾說，在他的職業生涯中見過很多竊取郵件的事情，但是，第一次看到嫌犯直接從郵局偷走一整箱郵件。

幸運的是，被撞倒在地、險些被碾壓的郵局工作人員只受了輕傷，警方鼓勵任何了解該案件的人聯繫富樂頓警察局。