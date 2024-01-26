省錢必看 專家分享2024如何應對保費大漲

南加州資深保險經紀團隊林大衛保險，26日聯合業界知名律師、會計師作客世界日報U視頻，言簡意賅為大家帶來2024年最新資訊。（視頻截圖）

南加州 資深保險 經紀團隊林大衛保險26日聯合業界知名律師、會計師作客世界日報U視頻，言簡意賅為大家帶來2024年最新資訊，乾貨滿滿，觀眾受益匪淺。

資深保險負責人林大衛介紹了2024年加州保險公司將普遍上調保費 的嚴峻形勢，包括State Farm將在3月15日起上調20%保費，allstate 2月1日開始上調30%保費等。雖然保費普遍上漲，林大衛講解了如何策略挑選保險。

他說，首先不管是房屋、車子還是商業保險，都要按時付保費，因為一旦拖欠保費，很多保險公司會取消承保資格，再次加入保險將變得很困難。其次就是要貨比三家，利用自身優勢，如良好的開車紀錄、較短的哩程等來降低保費。想要了解更多資訊的民眾可以撥打林大衛保險電話818-675-1272，該公司會員可享有眾多免費服務。

資深商業訴訟律師李斌和資深勞工律師于澤傑為大家講解了2024年聯邦及加州新的勞工法、住房法等。李斌介紹，2024年加州勞工法的巨大變動包括最低時薪上漲至16元（不同地區有微弱差異），快餐店員工最低時薪上漲為20元。此外勞工一年病假最低為五天（40小時）。于澤傑介紹，每個公司都應該備有員工手冊，其中若有任何變動，都應該通知員工。2024年起加州新法規定，僱主不得過問應聘者是否使用過大麻。此外，在工作外使用大麻不得受僱主歧視，也不能成為解僱的理由。這一點也應納入員工手冊。

中美會計師協會創會會長李豪會計師則帶來關切民眾利益的稅務知識，包括國稅局為何查稅以及2024年稅法的重大變動，納稅人如何節稅。其中李豪介紹了降低通貨膨脹法，如果住戶在2022年1月至2032年12月31日期間購買節能房產，抵稅額增加至30%；如果在2023年1月起購買了電動車，最高可獲得7500元的抵稅額。學生貸款利息抵扣和退休計畫供款也有變動。李豪會計師表示，必須申報的海外資產包括銀行帳戶、股票買賣、理財、借條、保險、基金、信託、公司股份。如果不申報，罰金將會非常重。

前中美會計師協會會長黃杰峰會計師講解了在員工工資上漲的情況下，公司如何進行開源節流節省成本。黃杰峰說，公司可以通過預算重新分配，提高操作效率和優化勞動力管理來實現降低成本。他重點講解了通過稅務優惠來實現公司成本的降低。他說，2024年有50種稅務優惠幫助小型企業節省開支。