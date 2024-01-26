酒駕失控衝入校園 唐尼小學師生險遭殃

監控錄像捕捉到驚險的一幕，車輛失控猛衝進入校園，畫面中清晰可見其穿越圍欄的瞬間。（abc7電視台）

洛杉磯 縣唐尼市（Downey）1月25日（週四）發生一起酒駕案，一名涉嫌酒後駕駛的司機，當日下午駕駛一輛SUV 時，在加拉廷小學（Gallatin Elementary School）附近失控，屢次險些撞到行人，更暴衝進在校園的操場上，導致柵欄倒塌，車輛翻覆。所幸無人傷亡。

該起案件發生在加拉廷路（Gallatin Road）和曼扎納爾大道（Manzanar Avenue）交界處。根據現場監控畫面顯示，該SUV在加速過程中差點撞到一名在車後座取物的女性。隨後，該SUV撞上該轎車，並衝倒學校圍欄，最終停在操場上。

當地居民埃西索（Gaby Eciso）聽到巨大的撞擊聲後，通過她新安裝的監控攝像頭看到事發過程。她表示，走出屋外時看到操場上的SUV、倒塌的柵欄和翻覆的車輛，感到十分震驚，但並不意外，因為有些民眾習慣把此地當作賽車場。隨後，埃西索迅速撥打911報警，並將錄像提供給警方調查。

目擊者指出，原先在車後取物的女子僅受輕微擦傷，而當時還有一名男子站在汽車附近，幸好也未受重傷。警方的隨身攝像頭畫面也記錄到，這名嫌疑人在洛杉磯南部與另一輛車發生碰撞後逃逸。急救人員到場後，將嫌疑人從SUV中救出並撤離現場。該名33歲的男性嫌疑人來自當地商業區，後因涉嫌酒後駕駛被逮捕。

對此事件，唐尼聯合學區 做出回應，指出學生當時正在校園內參加活動。學區設施部門已於事發當晚安裝臨時圍欄，並計劃進行操場修復和安裝永久性圍欄，以增強校園安全。