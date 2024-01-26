蒙市年節展周末登場 KTLA電視熱身推廣

兩位主持人和舞龍隊、廠商合影。（洛杉磯世界日報記者／攝影）

由洛杉磯世界日報 、蒙特利公園市 府、蒙市商業發展委員會（BIDAC）三方合辦的「2024世界日報蒙市迎春年節展」，將於1月27日、28日熱鬧登場。主辦單位26日接受了南加州主流電視KTLA的採訪，現場有精彩表演和多元化美食，再次為聖蓋博谷社區的農曆新年慶典熱身宣傳。

影音來源：洛杉磯世界日報攝製

台灣大學校友會舞龍隊（National Taiwan University / OGAF Foundation Dragon Team ）在現場表演了金龍獻瑞，贏得陣陣喝彩，為明後天的活動搏個好彩頭。兩天活動都將在年節展現場的Chan Bai Mei (饞百妹，攤位A33) 、TWNS Chicken（台灣炸雞排，攤位L04）飲食攤商，也帶來各自的招牌餐點，饞百妹的冰糖葫蘆、冰糖水果，TWNS Chicken的台灣炸雞排、酥炸蘑菇，現場KTLA主持人Frank Buckley和Sam Rubin品嘗過後也是讚不絕口，工作人員提前享受到華人年節中不可或缺的美味佳餚。

本次年節展活動現場中央舞台區有多達54個精彩表演節目，供民眾一家老少齊聚觀賞，共享新春氛圍。吃喝玩樂共計200個攤位，40多個美食攤位將帶來各地特色美食，讓民眾能夠大飽口福。在民俗技藝區，連續兩天都有三位書法家揮毫潑墨，為大家免費寫春聯和福字，還有中國結、糖畫、捏麵人等傳統技藝與民眾同樂，共同感受傳統年味。

現場還有免費抽大獎活動，主辦單位加碼送大禮，包括迪士尼 樂園門票，夏威夷或墨西哥Los Cabos雙人度假遊輪票、台北至洛杉磯來回經濟艙機票等豪華大禮，總計30多個大禮供民眾試手氣成為幸運兒。

除此之外，迪士尼將首次設立展位，帶來親自互動體驗，現場還會有迪士尼神秘嘉賓降臨主舞台與民眾互動，傳遞新春祝福。