我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史指那指中止6連漲 三大股指疫來漲幅逾倍

長島男子家藏百隻奇珍異獸 被舉報後遭沒收

蒙市年節展周末登場 KTLA電視熱身推廣

記者金維多／洛杉磯即時報導
兩位主持人和舞龍隊、廠商合影。（洛杉磯世界日報記者／攝影）
兩位主持人和舞龍隊、廠商合影。（洛杉磯世界日報記者／攝影）

由洛杉磯世界日報蒙特利公園市府、蒙市商業發展委員會（BIDAC）三方合辦的「2024世界日報蒙市迎春年節展」，將於1月27日、28日熱鬧登場。主辦單位26日接受了南加州主流電視KTLA的採訪，現場有精彩表演和多元化美食，再次為聖蓋博谷社區的農曆新年慶典熱身宣傳。

影音來源：洛杉磯世界日報攝製

台灣大學校友會舞龍隊（National Taiwan University / OGAF Foundation Dragon Team ）在現場表演了金龍獻瑞，贏得陣陣喝彩，為明後天的活動搏個好彩頭。兩天活動都將在年節展現場的Chan Bai Mei (饞百妹，攤位A33) 、TWNS Chicken（台灣炸雞排，攤位L04）飲食攤商，也帶來各自的招牌餐點，饞百妹的冰糖葫蘆、冰糖水果，TWNS Chicken的台灣炸雞排、酥炸蘑菇，現場KTLA主持人Frank Buckley和Sam Rubin品嘗過後也是讚不絕口，工作人員提前享受到華人年節中不可或缺的美味佳餚。

本次年節展活動現場中央舞台區有多達54個精彩表演節目，供民眾一家老少齊聚觀賞，共享新春氛圍。吃喝玩樂共計200個攤位，40多個美食攤位將帶來各地特色美食，讓民眾能夠大飽口福。在民俗技藝區，連續兩天都有三位書法家揮毫潑墨，為大家免費寫春聯和福字，還有中國結、糖畫、捏麵人等傳統技藝與民眾同樂，共同感受傳統年味。

現場還有免費抽大獎活動，主辦單位加碼送大禮，包括迪士尼樂園門票，夏威夷或墨西哥Los Cabos雙人度假遊輪票、台北至洛杉磯來回經濟艙機票等豪華大禮，總計30多個大禮供民眾試手氣成為幸運兒。

除此之外，迪士尼將首次設立展位，帶來親自互動體驗，現場還會有迪士尼神秘嘉賓降臨主舞台與民眾互動，傳遞新春祝福。

「2024世界日報蒙市迎春年節展」將於1月27日（周六）上午10時至晚9時、28日（周日）上午10時至晚7時封街廟會迎新春。現場免費停車、免費入場，屆時還將有接駁車方便民眾抵達活動現場。活動地點位於蒙特利公園市嘉偉街、嘉惠爾街交口（Garvey Ave. & Garfield Ave.）至嘉偉街、阿罕布拉街交口（Garvey Ave. & Alhambra Ave.）。

拍攝前準備期。（洛杉磯世界日報記者／攝影）
拍攝前準備期。（洛杉磯世界日報記者／攝影）
兩位主持人與世界日報活動企劃中心專員李黛兒。（洛杉磯世界日報記者／攝影）
兩位主持人與世界日報活動企劃中心專員李黛兒。（洛杉磯世界日報記者／攝影）

世界日報 蒙特利公園市 迪士尼

上一則

中美洲移民一家16口 洛杉磯街頭搭帳篷度日

下一則

Trader Joe's 2024最受歡迎商品 這些華人也追捧

延伸閱讀

年節展明登場 免費抽大獎

年節展明登場 免費抽大獎
世界日報2024年曆手冊桌曆 數量有限送完為止

世界日報2024年曆手冊桌曆 數量有限送完為止
加州迪士尼冒險樂園飄年味 花木蘭與木須龍迎接龍年

加州迪士尼冒險樂園飄年味 花木蘭與木須龍迎接龍年
仙樂醒獅團 專業表演飄年味

仙樂醒獅團 專業表演飄年味
世報蒙市年節展 周末歡喜迎春 亮點、大獎多

世報蒙市年節展 周末歡喜迎春 亮點、大獎多
加州蒙市舞廳、半月灣農場槍案周年 拜登悼念

加州蒙市舞廳、半月灣農場槍案周年 拜登悼念

熱門新聞

Bryn Spejcher吸食大麻引精神病發作，連刺男友108刀致對方死亡。（范杜拉縣地方檢察官辦公室）

南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...

2024-01-24 14:14
消費者可評估升級好市多黑鑚卡金星會員是否值得。（好市多官網）

好市多年費120元黑鑽卡 年消費到這個金額就划算

2024-01-21 21:56
美國聯合航空從三月份的定期航班列表中取消了161次飛往中國的航班（記者趙健/攝影）

聯合航空大規模削減中國航班 三月猛砍68%

2024-01-23 18:19
王子點心的包子很好吃。（記者張宏／攝影）

聖谷中餐戰場 華人餐廳新玩法

2024-01-19 01:17
黑色SUV周圍滿是彈殼。（畫面取自KTLA電視台）

南加沙漠發生6死槍殺案 現場滿地彈殼 屍體死狀慘

2024-01-24 23:49
華女使用丈夫的好市多會員卡購物，結帳時被攔截。（記者邵敏／攝影）

好市多嚴查 華女用共同帳戶下丈夫的卡 也被攔

2024-01-18 22:11

超人氣

更多 >
倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方

倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方
當街被潑化學液體 夏威夷25歲中國籍女教師重傷

當街被潑化學液體 夏威夷25歲中國籍女教師重傷
認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果

認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果
對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化

對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化
小心紐約假罰單詐騙 車主破財、洩露個資

小心紐約假罰單詐騙 車主破財、洩露個資