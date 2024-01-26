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中美洲移民一家16口 洛杉磯街頭搭帳篷度日

洛杉磯訊
一家16口人擠在臨時搭建的帳篷裡。（ABC）
一家16口人擠在臨時搭建的帳篷裡。（ABC）

近日媒體報導，有一家16口人，住在洛杉磯市西湖地區（Westlake）的街道上數月之久。這家人包括五名成人和11個孩子，其中幾個孩子還是一歲左右剛學走步的幼兒。

根據ABC電台報導，這家人從去年9月開始就在街道上搭帳篷度日，他們一直在等待被安置在臨時住所中。家庭成員Ana Madrid介紹，過去幾個月，一家16人就擠在臨時搭建在Alvarado大街人行道上的小帳篷裡，上面僅搭著油布遮陽擋雨。他們在這個小帳篷裡度過了聖誕節、新年以及那些下大雨的日子。根據ABC拍攝的畫面，其中至少有三個小孩是蹣跚學步的幼童。

Ana Madrid說，他們一家人來自洪都拉斯（Honduras），到美國後又從德州奧斯汀（Austin）過來。Ana Madrid的丈夫Jorge Luis Garcia表示，他們的孩子未能上學，因為孩子曾在校外被欺負。

Ana Madrid說，他們聯繫過洛杉磯遊民服務局（LA Homeless Services Authority），但因家庭成員人數龐大，當地政府及非營利組織一直未能給他們提供合適的臨時住所。

ABC報導，截至25日（周四）下午，非營利組織「夢想中心」（Dream Center）表示他們了解到這家人的處境，將會安排他們至臨時住所。該組織發表聲明，「夢想中心致力於快速應對各種情況，特別是有兒童流落街頭時。當為人們提供安全住所，讓他們從艱難的生活中得以解脫，這讓人快樂。」不過截至25日晚間，這家人仍未被安置，還住在大街上。

一家人中，有幾人是蹣跚學步的幼兒。（ABC）
一家人中，有幾人是蹣跚學步的幼兒。（ABC）
一家16口人擠在臨時搭建的帳篷裡。（ABC）
一家16口人擠在臨時搭建的帳篷裡。（ABC）

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