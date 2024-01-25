山體滑坡 橙縣和聖地牙哥縣之間鐵路客運暫停

山體滑坡導致軌道損壞，災區鐵路客運服務不得不暫停。（abc7電視台）

南加州橙縣 （Orange County）1月24日（週三）下午4時26分遭受山體滑坡重創，造成當地鐵 路軌道嚴重損害，迫使 Metrolink 客運鐵路服務停運。Metrolink當局已宣布自1月24日起，將無限期暫停（ Laguna Niguel）/（Mission Viejo） 站至洋邊市（Oceanside）站之間的客運鐵路服務。

山體滑坡24日發生在聖克里門碼頭站（San Clemente Pier Station）以北約0.8公里（半英里）處，導致巨石和碎片阻塞軌道，同時對位於當地的蝴蝶徑（Mariposa Trail）橋造成損害。而受影響的路線包括橙縣線（Orange County Line）和內陸帝國-橙縣線（Inland Empire-Orange County Line），這些列車目前只能暫時運行至 Laguna Niguel/Mission Viejo 站以南。截至目前，Metrolink 尚未提供軌道修復和服務恢復的確切時間表。該機構也明確表示，在此期間不會提供前往聖克里門或洋邊市（Oceanside）的替代交通服務。

為了確保受影響路段的安全，Metrolink 目前正與橙縣交通管理局（Orange County Transportation Authority）以及聖克里門當地官員密切合作。此外，這些受損的軌道也是 Amtrak 的 Pacific Surfliner 服務所使用的路線，因此該服務也因山體滑坡而暫停。

為了便於民眾出行，Amtrak 已宣布將提供巴士連接服務，以在爾灣（Irvine）和歐申賽德之間提供其他出行選擇給乘客。相關部門目前正全力修復受損設施，以盡快恢復正常的鐵路運行。