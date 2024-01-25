橙縣居民收到未下單項鍊 疑似刷單騙局

橙縣居民連續收到幾個神秘包裹共有4條項鍊。（Reddit網站）

南加 不少居民日前收到一些神秘包裹，有人接連收到4條項鍊，有人收到無線耳機，而這些商品並非自己下單訂購。案件可能涉及「刷單騙局」，與幾年前人們收到大量「中國神秘種子」案件極為相似。

Reddit網站日前一篇名為「神秘項鍊正在發貨」的熱門貼文，引起廣泛關注。南加橙縣 居民在貼文中敘述，最近一段時間，家中連續收到幾個神秘包裹，共4條項鍊，收到第一條項鍊是在兩周前，這幾天又接連收到另外3條項鍊。

居民指出，自己未曾下單購買這些項鍊，包裹裡也沒有發票收據，這些項鍊看起來都是廉價商品。從USPS快遞追蹤系統來看，顯示這些包裹都是從洛杉磯縣惠提爾（Whittier）寄出。這名連續收到4條神祕項鍊的居民認為，顯然有人故意寄出這些商品，幸運的是自己的銀行帳戶沒有被盜用扣款。

同一時段，橙縣其他居民表示，他們也收到並非自己訂購的神秘包裹。一位居民指出，收到兩個廉價的AirPods藍牙無線耳機仿製品，價格約7元。因為顯示包裹來自亞馬遜 平台，居民馬上致電聯絡亞馬遜客服，得到的回覆是可以保留這些商品，無需退還。

對此，KTLA5的報導認為，這是最近該地區流行的快遞詐騙新花樣。而一些評論者指出，幾年前流行的「刷單騙局」如今再現，神秘包裹與當年來自中國的「神秘種子」騙局非常相似。

2020年，刷單騙局曾在美國多地十分猖獗，人們陸續收到一些並非自己訂購的商品，包括許多人收到被稱為來自中國的神秘種子。相關報導指出，當時神秘種子數量達上千袋，均是從中國寄到美國居民家中，中美兩國當局曾聯手追查這些神秘種子的來源，最後結局竟然是典型的「刷單騙局」。

所謂刷單，其實就是電商的一種欺騙性商業行為，商家透過篡改平台上的銷售量獲得高評分，藉此提升店鋪影響。事實上，許多銷售數據、以及好評並非來自真正的買家。

聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission，FTC）解釋這一類型的「刷單騙局」，當居民收到一些自己並未下單的商品時，郵寄的商家就可以利用收貨人的名義給出好評 ，這可能意味著詐騙者已經在零售網站上，以收貨人名義建立帳戶，或者正在接管這個帳戶，甚至用收貨人地址資訊建立其他更多帳戶。