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洛市違法「煙花秀」 警察尋找施放者

洛杉磯訊
1月21日晚，一場看似專業實則違法的煙火表演照亮了洛杉磯市城中區（Derek Bowe）
1月21日晚，一場看似專業實則違法的煙火表演照亮了洛杉磯市城中區（Derek Bowe）

1月21日晚上，一場看似專業實則違法的煙火表演照亮了洛杉磯市城中區（Downtown LA），震驚了許多居住在附近的居民，目前警方正在尋找非法燃放煙火的嫌疑人。

（影片素材源自Derek Bowe，記者子為後製）

洛杉磯市警察局（LAPD）表示，嫌犯估計在洛杉磯市的小東京（Little Tokyo）附近燃放了100發非法煙火，但到目前為止，尚不能確定誰應該對這次大規模燃放行動負責。

「這場煙花持續了很長一段時間，並吵醒了我的室友」小東京居民特維爾 (Andrew Terveer) 在接受KTLA採訪時這麼說到。

一位被打擾的居民拍攝下了煙花影片，並上傳到網路。根據影片內容，這場盛大而非法的煙灰持續了大約30分鐘。另一位居民在接受KTLA的採訪時表示，他不僅聽到了爆炸聲，還感受到了震動。他指出，儘管非法煙火在洛市中心並不罕見，但這種規模的煙花還是第一次看見。

根據洛杉磯市警局的調查，煙火具體是在Geffen Contemporary at MOCA美術館附近的一個停車場燃放的，現場有煙火盒子散落一地。警方初步推斷，該煙花的燃放並非偶然，肯定是有計畫的，但尚未抓獲任何嫌疑人。

洛杉磯市警局表示，儘管目前沒有人因該煙花燃放事件受傷，但在洛杉磯燃放煙火是違法的。任何有該案件相關訊息的知情者可聯繫洛杉磯市警局。

洛杉磯 美術館

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