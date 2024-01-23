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偷車盜竊連番作案 商家怒懟洛縣檢察長輕縱罪犯

洛杉磯訊
竊賊偷走收銀機裡面的現金，並不斷在櫃檯下面的抽屜翻找財物，一旁的彩券也被抽走。（KTLA 5）
竊賊偷走收銀機裡面的現金，並不斷在櫃檯下面的抽屜翻找財物，一旁的彩券也被抽走。（KTLA 5）

洛杉磯縣聖塔克拉里達（Santa Clarita）的一家小型超市日前發生入室盜竊案，這群竊賊可能與最近發生的一系列搶劫案有關。

影音來源：KTLA 5，洛杉磯採訪中心後製

1月21日（周日）凌晨5點左右，一群竊賊洗劫了Seco Mini-Mart商店。警方表示，該團夥可能參與了案件發生前幾個小時在範倫西亞（Valencia）和史蒂文森牧場（（Stevenson Ranch）發生的兩起汽車盜竊案。

監控視頻顯示，竊賊從兩輛車中下來衝進商店，將收銀機打開扔在地上，偷走裡面的現金，並不斷在櫃檯下面的抽屜翻找財物，一旁的彩券也被抽走。

店主表示，「我從來沒有想過在這個社區會發生這樣的事情，老實說，看到這個社區變成現在這樣，我的心都碎了。」

他的父親蒙蒂阿拉巴迪（Monty Alrabadi）表達了對當地官員的不滿。「洛縣檢察長賈斯康（Gascon）讓犯罪者逍遙法外。他們應該被關進監獄。執法部門卻對其鬆手」，他說，「他們什麼也不能做。他們逮捕了嫌犯，關進監獄，又將其放了出來。」

阿拉巴迪一家感謝當地社區的一些人向他的家人提供了幫助，並幫助清理商店，以便周二可以正常開門營業。

監獄 洛杉磯 洛縣

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