爾灣三屍凶宅成功出租 月租高到你想不到

該房屋以8000元完成出租。（Bex Realty網站）

曾在華人 社區引起關注的爾灣 （Irvine）凶宅，在掛牌招租不到兩個月就已經租出，月租金 8000元，比房東當時的掛牌出租價還高出500元。

這棟獨立屋位於爾灣高檔富人區「花果山」（Orchard Hill），這也是頗受華人青睞的購房地。根據Bex Realty網站，這棟房屋幾日前就已經完成出租程序，月租金8000元。這棟房屋2017年建造占地2766呎，四房五浴，包含辦公室、戶外壁爐、游泳池。該房屋在命案發生後重新裝修，從圖片上來看，室內裝修十分精美。

根據該房屋去年11月28日在各大網站上的招租信息，其月租金要求7500元。如今招租不到兩個月，就以8000月出租。南加州房地產經紀袁立功此前接受採訪時表示，該租金與當地同款房屋相比，不算低。例如同在花果山的另一棟正在招租的獨立屋，面積與其差不多大，月租金為6800元。當時該房屋的7500元的月租金要價，甚至高過該地區月租金的平均價。

這棟房屋在2022年4月6日，發生了一起震驚社區的極不尋常的命案。根據當時的媒體報導，爾灣警方當日上午10時30分，到該房屋進行安全檢查（welfare check）。警方進入房屋後，發現了三具高度腐爛的屍體，現場還有一把手槍。爾灣警方表示，死者為一家三口，在屋內已經死亡近一年，是他們的親屬致電警局，稱一年未能聯繫上三位死者，這才請警方上門查看。根據橙縣法醫辦公室的紀錄，其中兩名死者為55歲的Karina Poirier以及63歲的Serge Poirier。另外一名死者為他們的成年兒子。爾灣警方表示他們的兒子死亡時21歲。排除他殺，疑是謀殺-自殺案件。

命案發生後，這棟房屋經過一年多的整修，於2023年10月3日重新掛牌出售，掛牌價為198萬元，有地產經紀表示，考慮到房屋進行了重新裝修，該價格低於市場價近百萬元。不到三周，該房就進入Escrow階段，11月22日Zillow網站顯示交易已經完成。房屋最終以195萬元成交，比掛牌價僅低3萬元。