聯合航空大規模削減中國航班 三月猛砍68%

美國聯合航空從三月份的定期航班列表中取消了161次飛往中國的航班（記者趙健/攝影）

美國聯合航空（United Airlines ）再次取消了飛往中國的航班。數據顯示，該航空公司已從3月份的定期航班列表中取消了161次航班，佔比68%，包括從紐約、舊金山 、洛杉磯、芝加哥和華盛頓特區，飛往北京、上海和成都的航班。

根據航空分析公司Cirium的數據，聯合航空共更改了七條航線服務，每條航線都從其時間表中刪除了23次航班。只有從舊金山國際機場(SFO) 至成都雙流國際機場(CTU) 的往返航班（該機場僅有一項定期航班），以及舊金山國際機場(SFO)至北京首都國際機場(PEK)的每日航班未受影響。

其中，從紐瓦克自由國際機場 (EWR) 出發，飛往北京首都國際機場 (PEK) 和上海浦東國際機場 (PVG) 的23趟航班被取消，每條航線總共損失乘客超過6000名。另外，兩個從芝加哥歐海爾國際機場 (ORD) 飛往北京和上海的航班也大幅削減，每條航線均取消了23個航班，每條航線的乘客人數約5600人。

其餘航線來自美國其他三條航線：從舊金山國際機場(SFO)飛往上海浦東國際機場 (PVG) 、從洛杉磯國際機場 (LAX) 飛往上海浦東國際機場 (PVG) 、從杜勒斯國際機場 (IAD) 飛往北京首都國際機場(PEK)的航班，每條航線分別取消了23個航班，各損失6348名、5911名和5589名乘客。

據Simple Flying報道，去年10月，美國和中國同意增加兩國之間每周的航班數量。美國交通部 (USDOT) 和中國方面將新的飛行點分別分配給美國三大航空公司——美國航空、達美航空和聯合航空，和六家中國航空公司——中國國際航空、北京首都航空、東方航空、國南方航空和海南航空。消息發出後，多家航空公司公佈了重新開通飛往該國航線的計劃，聯合航空就是其中之一。

然而，去年聯合航空在新增航班規劃後，已多次延後了飛往中國定期航線的重啟計劃。數據顯示，聯合航空去年10月最初規劃有122個往返中國的航班，但這一數字隨後大幅削減至62個，導致可用座位數量減少1萬5718個。

專家分析，疫情 給全球航空業帶來巨大衝擊，導致機隊停飛和大規模裁員；儘管航空業的大部分業務已在復甦方面取得了重大進展，但中美市場仍處於疫情的陰影之中。