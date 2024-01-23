Yelp年度百佳餐廳公布 南加8家入選

Yelp2024年度「美國100家最佳餐廳」名單出爐。（Yelp)

Yelp2024年度「美國100家最佳餐廳」（Yelp’s 100 Places to Eat 2024）名單新鮮出爐，該排名由Yelp根據其線上評論者社群的意見評選，突出了美國餐廳的多樣化選擇，據 Yelp稱，今年名單中的25%是亞洲或亞洲融合餐廳。加州 共有18家餐廳上榜，包括洛杉磯 縣4家及聖地牙哥 縣4家。

根據 Yelp 的數據，加州躋身全美前十的餐廳是：

第3名：埃斯孔迪多（Escondido）的Sunny Side Kitchen 餐廳。該餐廳提供各種三明治、沙拉的湯品等，在 Yelp 上的 1105 則客戶評論中，該公司的 Yelp 評分為 4.8 分（滿分為 5 分）。

第4名：柯汶那市（Covina）的GS Cafe。這間餐廳烹飪衣索比亞（Ethiopian）傳統菜餚，包括kitfo、tibs 和 gored gored。 GS Cafe 在549 則顧客評論中獲得4.9的評分。

第6名：洛杉磯的BROKEN MOUTH Lee's Homestyle餐廳。這間餐廳在去年Yelp 評選的美國 100 家最佳餐廳中排名第一，今年排名雖然排名跌落，但仍在1778 條評論中贏得4.8的高分。BROKEN MOUTH提供夏威夷和韓國菜的融合菜系。

第8名：北加Three Rivers的Sierra Subs and Salads。這家餐廳提供各種三明治、漢堡和油炸玉米粉餅，包括許多素食和純素食選項。 Sierra Subs and Salads在 599 則客戶評論中獲得 4.9 的Yelp評分。

第10名：洛杉磯縣阿拉古山（Agoura Hills）的Uncle Af’s。Uncle Af’s的菜單包括多種沙拉、配菜和特色三明治，包括雞肉布拉塔起司和波斯奧利維三明治。 Uncle Af's在 Yelp上的 789 則評論中獲得 4.8 的評分。

Yelp表示，今年的評選徵求了用戶的意見和建議，然後將這些建議與每家餐廳的 Yelp 評分和評論量進行了比較。雖然這些餐廳可能不是 Yelp 整個平台上評價最好的餐廳，但它們卻是當地人熱衷的地方。Yelp 還表示，名單中包括許多經濟實惠的餐館，其中 85% 提供每人30元以下的用餐體驗。