洛縣幼兒獨留船上 母親被控危害孩童

洛杉磯縣一名幼兒被發現獨自留在船上，處於滑倒狀態。（ABC7）

洛杉磯 縣馬麗娜德爾雷（Marina del Rey），日前一名幼兒被發現獨自留在一艘船上，正處於滑倒狀態。目擊者報警後，幼兒獲救，孩子的母親和她的同伴隨後被捕，兩人面臨危害兒童罪的指控。

1月21日（周日）下午4時40分左右，當局接到報警電話，對方表示自己看見一名無人看管的幼兒，身處險境。洛縣 警局後在Instagram上發文稱，這名幼兒當時正搖搖欲墜地躺在一艘動力船上，港口巡邏艇、巡邏隊迅速對幼兒所在的位置做出反應，及時趕到現場，確定這名幼兒獨自一人在船上，身邊無人看管。

警方指出，這是一名蹣跚學步的孩子，事發時他正處於滑倒狀態。經過醫療評估後，孩子被移交給兒童和家庭服務局（Department of Children and Family Services）。警方當時懷疑幼兒的監護人是否遇到危險，可能從船上掉下去了，因此留下孩子獨自一人。洛縣消防局救生員在附近水域搜索尋找監護人，但並無所獲。

幾個小時後，孩子的母親和一名男伴出現，當場被捕。警局稱，兩人面臨危害兒童罪的指控。據悉，孩子沒有受到傷害，目前很安全，關於母親為何將幼兒一人放在船上，當局尚未提供更多詳細資訊。