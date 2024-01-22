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不費吹灰之力破門 南加香港商場4店鋪遭賊 華商也遭殃

記者王若然／西科汶那市即時報導
監控顯示，一名竊賊不費吹灰之力將店門打破。（Kawaii Klaws）
監控顯示，一名竊賊不費吹灰之力將店門打破。（Kawaii Klaws）

加州西柯汶那市（West Covina）平日熱鬧的香港商場（Hong Kong Plaza），近日遭盜賊「光顧」，該廣場中包含華人餐廳的在內的四家商舖一晚上接連被盜。監控顯示，盜竊不費吹灰之力打破店門，兩分鐘內將店內值錢物品全部搬走。

事情發生在1月18日（周四），根據被盜的其中一家遊戲廳「Kawaii Klaws」店員Antonio，當天清晨約3時，有三個身材高大、瘦削的蒙面盜賊將店門砸碎，進店盜竊。店裡損失慘重，丟失四個無人機，每個價值至少80元，還丟失了幾個寶可夢（Pokemon）娃娃，就連收銀系統Square POS機也被盜走。

根據Antonio提供的監控，當天清晨3時多，一個盜賊在店門下方擺弄，店門瞬間爆破，三個盜賊接連進入店內，將物品搬走。整個過程不到兩分鐘。

這家遊戲廳去年8月才開門營業，店內裝潢很新。根據KTLA電視台採訪該店經理Andy Huynh的說法，盜賊是等到廣場周圍巡邏警車離開才開始作案。這三名盜賊是有計畫和明確盜竊目標。

與遊戲廳相鄰的其他三家商舖，也接連被盜。這些商舖包括奶茶店、拉麵店及火鍋店。其中奶茶店和拉麵店在本報採訪當天還未營業，其損失情況不得而知。不過根據遊戲廳的店員Antonio，這兩家的收銀機也被盜。

另外一家小火鍋店Ten Shabu（天火鍋）的老闆來自台灣。根據這家店的店員，當天確實發生入室盜竊，但可能因店內很昏暗，盜賊沒有偷走太多財物，只是店門被砸壞。店員表示，雖然盜賊蒙面，但從口音和說話方式上研判，應該是非裔。截至22日下午4時，西柯汶那市警局指出，三名盜賊仍然在逃。

加州近期治安不佳，西科汶那市也發生不少盜竊、搶劫案。例如1月13日和17日，該市均發生7-11便利店搶劫案，巧合的是兩起案件中，都有警員進入案發商店購物，正好撞到搶劫案發生。兩起案件相隔不到一周。

對此，西科汶那市副市長吳桐淮（Tony Wu）表示，因洛縣檢察長賈斯康（George Gascon）對犯罪從輕起訴，洛縣治安越來越差。不過西科汶那市，在洛杉磯縣算是治安良好的城市；富比世（Forbes）報導2023年全美10萬人口以上最安全城市中，該市排名第三。吳桐淮介紹，該市採取積極預防犯罪措施，在罪案還未發生前，就採取行動。例如安裝自動識別功能的實時監控（flock camera），該系統去年幫助尋得60多部被盜車輛；此外加強警力巡邏，警方經常會到711便利店巡邏，因為該便利店24小時營業，特別容易成為罪犯目標。

西柯汶那市最近幾年，有越來越多的華裔居民遷入。因為該市房價相對便宜，又毗鄰羅蘭岡、鑽石吧等華人聚集區，生活便利。本次連環盜竊案發生的香港廣場，近幾年經過整修改建，吸引越來越多的商家入駐，其中不乏華人商鋪。例如2023年新開業的大中華超市，為廣場增添許多活力。此外，大型餐廳、娛樂建案Haven City也在香港廣場建成，即將開業。

1月18日，西科汶那市香港廣場四家店鋪被盜。（記者王若然／攝影）
1月18日，西科汶那市香港廣場四家店鋪被盜。（記者王若然／攝影）
火鍋店Ten Shabu被砸破的店門。（Ten Shabu）
火鍋店Ten Shabu被砸破的店門。（Ten Shabu）

華人 香港 加州

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