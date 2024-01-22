我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了

中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾290萬人觀看

大雨襲南加 高速路被淹沒 樹木倒塌壓壞汽車

記者邵敏／綜合報道
405號公路積水嚴重，一輛大卡車穿過水面。（KTLA5）
405號公路積水嚴重，一輛大卡車穿過水面。（KTLA5）

強風暴22日在南加地區蔓延，傾盆大雨淹沒洛杉磯縣長堤市（Long Beach）405號公路部分路段；洛杉磯市伍蘭岡（Woodland Hills）社區一棵大樹倒塌，壓在居民汽車上；聖蓋博谷華人聚居城市的一些路段，同樣出現嚴重積水。

長堤市的Cherry大道附近405號公路南向路段，共乘區域（carpool area）出現大約一呎深積水。現場畫面顯示，22日上午8時，一輛大卡車掙扎著穿過水面，工作人員正在積極清理公路的排水溝，希望積水能盡快退去。交通部門發出SigAlert交通警告，大雨積水造成405號公路南行路段交通堵塞，已延伸到卡森（Carson）地區，北行方向的交通也受影響，返回605號公路的交通延誤。

洛杉磯市伍蘭岡社區22日上午傾盆大雨，一棵大樹在暴風雨中瞬間倒塌，壓在車上，造成汽車嚴重損壞。這棵被風雨刮倒的大樹，位於伍蘭岡Sylvan街23000號。照片顯示，大樹倒在一輛白色豐田（Toyota）轎車的引擎蓋上。

南加大部分地區都在下大雨。聖蓋博谷地區華人城市亞凱迪亞（Arcadia）居民反映，大雨已經下了一整夜，22日上午，雨勢更大，部分路段出現積水，一早上學的孩子在雨中艱難行走。

氣象預報員估計，22日上午，南加多地出現約一吋降雨；當天晚些時候，有些地區還會出現雷暴氣象，期間峰值降雨量可達每小時四分之三吋，每小時一吋的雨量可能性為10%。同時，暴風雨給一些城市帶來洪水威脅。氣象部門稱，從上午9時到晚上，橙縣內陸部分地區、河濱縣、聖伯納汀諾縣的部分地區進行洪水監測，這些地區可能會出現一吋到兩吋的強降雨量。

暴風雨席捲南加州，洛縣緊急管理辦公室官員21日晚宣布，因泥石流威脅，托潘加峽谷大道（Topanga Canyon Boulevard）沿線地區發出人員疏散警告。氣象部門預計積雪高度將維持在7000呎以上。

氣象員預測接下來幾天的天氣狀況，23日（周二）、24日（周三）和25日（周四）天氣多雲乾燥，26日（周五）預計陽光明媚，市中心氣溫將回升至華氏70度，並將持續整個周末。

聖蓋博谷華人城市一些路段，出現積水。（記者邵敏／攝影）
聖蓋博谷華人城市一些路段，出現積水。（記者邵敏／攝影）
工作人員正在高速公路上排水。（KTLA5）
工作人員正在高速公路上排水。（KTLA5）

南加大 洛杉磯 洪水

上一則

橙縣華人商會基金會獎學金 即日開放申請

延伸閱讀

氣溫跌破10℃ 北市陽明山國小連2天放低溫假

氣溫跌破10℃ 北市陽明山國小連2天放低溫假
地方債台高築 天津、重慶等12地區基建專案被喊停

地方債台高築 天津、重慶等12地區基建專案被喊停
部分地區墨西哥生蠔恐遭感染 衛生官員示警

部分地區墨西哥生蠔恐遭感染 衛生官員示警
洪水頻發 孟昭文為皇后區爭取資金

洪水頻發 孟昭文為皇后區爭取資金
洛杉磯市 “ COVID-19 租戶保護” 將於 2 月 1 日結束

洛杉磯市 “ COVID-19 租戶保護” 將於 2 月 1 日結束
紐約市周末防強風豪雨 發洪水警報

紐約市周末防強風豪雨 發洪水警報

熱門新聞

華女使用丈夫的好市多會員卡購物，結帳時被攔截。（記者邵敏／攝影）

好市多嚴查 華女用共同帳戶下丈夫的卡 也被攔

2024-01-18 22:11
死者是45歲的焦玉萍（Yuping Jiao，音譯）。（鹽湖縣聯合警察局）

華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案

2024-01-16 14:52
消費者可評估升級好市多黑鑚卡金星會員是否值得。（好市多官網）

好市多年費120元黑鑽卡 年消費到這個金額就划算

2024-01-21 21:56
中國食品近年以進入美國和主流市場作為目標。（記者張宏／攝影）

進軍好市多 亞洲食品拚營銷競爭激烈下架率高 迎合年輕人口味 包裝講究顏值

2024-01-16 01:20
爾灣警方正在通緝一名盜竊慣犯，該嫌疑人作案金額累積近四萬元。（Irvine Police Department）

爾灣生猛「零元購」靠這招一秒得手

2024-01-16 19:45
許多陪伴華人多年的老店紛紛搬遷，在社群上引起懷舊浪潮。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱一代回憶的結束 華人區網紅廣場如今...

2024-01-17 21:52

超人氣

更多 >
華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭

華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭
好市多年費120元黑鑽卡 年消費到這個金額就划算

好市多年費120元黑鑽卡 年消費到這個金額就划算
清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力
網球／奪冠十年後亮相澳網 李娜笑稱：老公還是那一個

網球／奪冠十年後亮相澳網 李娜笑稱：老公還是那一個
自稱不靠身高、靠顏值吃飯… 「天王嫂」方媛綜藝首秀氣場大開

自稱不靠身高、靠顏值吃飯… 「天王嫂」方媛綜藝首秀氣場大開